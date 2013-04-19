Що з'їсти "для весняного настрою"

Наш настрій непередбачуваний і залежить від безлічі факторів, будучи наслідком складних хімічних процесів в організмі. Але останні дослідження учених показують, як можна регулювати настрій за допомогою того, що ми їмо.

Результатами експериментів своїх міжнародних колег діляться фахівці.

1. Якщо вам сумно, то, всупереч розхожій думці, їсти треба не шоколад, а продукти з низьким вмістом білків і високим вмістом вуглеводів: тости з цільного зерна, чорницю, варення, вівсянку з медом на молоці і т.п.

2. Депресія.

Головні "антидепресанти" - жирні сорти риби (лосось, оселедець, тунець) та інші морепродукти, такі як краб або креветки.

3. ... якщо вам тоскно...

...випийте кави з вершками. Однак до кави легко призвичаїтися, постійно збільшуючи дози цього ароматного і смачного напою, так що більше 5 чашок на день пити не рекомендуется.

4. ...якщо ви дратівливі...

...- ваше спасіння - легка вечеря (не більше 500 калорій) і мідноскладові продукти, які заспокоюють нервову систему і сприяють здоровому сну: курка, банани та авокадо.

5. ...якщо ви смертельно втомилися і постійно хочете спати...

...зазвичай причина швидкої стомлюваності - нестача заліза. Заповнити її можна за допомогою бобових, а також морепродуктів, пісної яловичини, курки або індички (при цьому шкірку з них бажано зняти).

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