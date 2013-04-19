Причина насильства між дітьми - байдужість дорослих

Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко вважає, що причиною насильства між дітьми у Маріупольській загальноосвітній школі №43 стала байдужість і бездіяльність дорослих.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це Ю.Павленко сказав у ході поїздки до Маріуполя.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, Уповноважений Президента з прав дитини з’ясував обставини ситуації з насильством між дітьми у 43-й маріупольській школі, провів зустріч з керівництвом закладу і вчителями. На цій зустрічі також були присутні мер Маріуполя Юрій Хотлубей, керівництво районної державної адміністрації, соціальних служб міста та району, інших органів влади.

«Ми провели серйозну нараду з усіма причетними до цієї неприємної ситуації. Мій висновок - насильство між дітьми до великої міри стало наслідком бездіяльності, безвідповідальності і байдужості дорослих, у першу чергу посадових осіб, працівників соціальних служб, вчителів, ну і, без сумніву, батьків», - заявив Ю.Павленко після відвідування школи.

Уповноважений Президента зазначив, що майже два роки ні в школі, ні вдома конфлікту між дітьми не помічали, хоча «будь-який дитячий конфлікт можна вирішити - якщо хотіти, якщо професійно виконувати свої обов’язки».

«Я вважаю, що, проводячи слідство, необхідно обов’язково враховувати долю вини кожного дорослого у тому вчинку, який зробили діти», - підкреслив Ю.Павленко.

Він також запевнив, що триматиме справу на контролі.

Як повідомлялося, у Маріуполі Донецької області учениці школи №43 протягом двох років знущалися зі школярки. Відео, на якому знято, як дев’ятикласниці знущаються з учениці восьмого класу своєї школи, було розповсюджене в мережі Інтернет.

15 квітня прокуратурою Маріуполя Донецької області було почато розслідування за фактом знущання зі школярки. Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань із кваліфікацією за ч.2 ст.127 (катування) КК України.

В прокуратурі підкреслили, що стосовно педагогів також внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань із кваліфікацією за ч.1 ст.396 (приховування злочину) КК України.