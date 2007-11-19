В українських лікарнях не вистачає медсестер

Укомплектованість українських лікарень медичними сестрами є найгіршою за останні п’ять років, при тому відтік медсестер та фельдшерів продовжується. Таку інформацію озвучив на національному конгресі з питань медсестринства у Чернівцях перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Біловол.

«Ми спостерігаємо досить тривожні тенденції — загальна забезпеченість медичним сестрами становить 64,8 на 10 000 населення, а їх кадровий дефіцит сягнув уже 14 тисяч осіб, — зазначив Олександр Біловол. — На жаль, останніми роками наша галузь втратила понад 47 тисяч медичних сестер».

Скорочення кількості молодшого та середнього медперсоналу може суттєво вплинути на якість медичних послуг, оскільки брак таких фахівців відчули як столичні, так і периферійні медичні заклади. «Нині укомплектованість посад медичними сестрами в лікувально-профілактичних закладах — найнижча за останніх п’ять років: 93,5%», — стверджує перший заступник міністра охорони здоров’я.

Додаткову тривогу за ситуацію в галузі у фахівців викликає процес старіння медсестринського складу. За статистикою МОЗ, впродовж минулого року кількість осіб пенсійного віку серед працюючих молодших спеціалістів із медичною освітою зросла з 12,6 до 13,8%, а в деяких регіонах цей показник сягає 20%.

Дзеркало тижня