Ківі - джерело радості та щастя

Давно відомо, що ківі містять велику кількість вітаміну С. Однак, нещодавно стало відомо ще й про те, що цей екзотичний фрукт являється унікальним джерелом радості та щастя.

Вчені запевняють: під час вживання ківі в організмі людини відбувається викид ендорфіну – гормону щастя. За рахунок цього ківі позитивно впливає на емоційний стан, нормалізує тиск, допомагає роботі нирок та травневої системи. Загалом це все продовжує життя. За словами дієтолога Владислава Карпенко, всього кілограм цього фрукта здатен продовжити життя на один місяць.

Пояснюється це тим, що в ківі міститься мінімальна кількість калорій і максимальна кількість різних корисних речовин, наприклад, пектини, калій, магній, фосфор, залізо, органічні кислоти та цілий набір різних вітамінів. Так, лише вітаміну С ківі містить навіть більше, ніж лимон чи апельсин.

Окрім того, позитивно ківі впливає й на шкіру завдяки виробленню колагену, котрий відомий своєю ефективністю в боротьбі зі старінням шкіри.