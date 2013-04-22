В Україні діє фармацевтична мафія - Москаль

Народний депутат, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань боротьби з корупцією і організованою злочинністю Геннадій Москаль вважає, що в Україні діє фармацевтична мафія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.Москаль заявив під час чат-конференції у чернівецькій газеті «Час».

Відповідаючи на запитання читача: «Як можна середньостатистичній сім’ї при суцільному безробітті забезпечити лікування важкохворої дитини, коли на операцію потрібно до 200 тис. грн, а то і більше? Чому держава не бере на себе лікування таких дітей?», народний депутат зазначив, що такої «системи охорони здоров’я, як в Україні, мабуть, гіршої немає ніде».

«Я сьогодні проводжу депутатське розслідування щодо вартості ліків. Тобто, я витребував з Державної служби по контролю за лікарськими засобами перелік всіх ліків іноземного виробництва, які дозволені для продажу в Україні. Я групую ліки по країнах-виробниках. І купую ці ліки в аптеках України і аналогічні ліки купую в аптеках країн Європейського Союзу. На жаль, я це можу зробити тільки в Румунії, бо поки це ще єдина країна ЄС, яка продає ліки без рецептів. Всі інші - строго по рецепту. І порівнюю. Так, ціни на деякі ліки в Україна у 2-5 разів вищі, ніж в країнах Євросоюзу. При тому, що рівень зарплат і пенсій значно відрізняється.

Їдучи в Чернівецьку область, я вибрав 48 найменувань ліків, які за даними Державної служби по контролю за лікарськими засобами, мали б імпортуватися з Молдови. І захотів їх купити в аптеках Києва, а потім зрівняти з цінами в аптеках сусідньої Молдови. Але ні одного лікарського засобу виробництва Молдови я в аптеках Києва не знайшов і про них там ніхто не чув», - заявив Г.Москаль.

Він додав, що має намір повіряти ціни на ліки та їхню якість, які виробляються в Російській Федерації і в Білорусі, й ці результати оприлюднити в українських ЗМІ.

«Нас дурять. І найбільша мафія, яка є в Україні, - це фармацевтична. Чому в нас така велика смертність і ми є лідерами в Європі і світі? Тому що люди не мають за що купувати ліки. Люди не лікуються. Через високу вартість ліків, їх фальсифікацію, а також те, що ми дозволили закуповувати ліки в офшорних компаніях. Україна закуповує ліки в офшорній компанії, яка знаходиться на Кіпрі, а вона, в свою чергу, закуповує їх в Індії. Як мені кажуть фахівці, ці ліки не купуються на приватних чи державних індійських заводах, а в різних підвалах, де виробляється фальсифікат», - заявив народний депутат.

Г.Москаль також зазначив, що 80% українців помирають від серцево-судинних захворювань.

«Ті ліки, які дешеві, не допомагають, а ті, що допомагають, сьогодні в Україні коштують від 250 до 600 грн. Так що з таким рівнем заробітних плат, пенсій, українці приречені тільки на вимирання», - вважає він.