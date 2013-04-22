Кількість дитсадків по всій країні зростатиме - Янукович

Президент України Віктор Янукович запевняє, що кількість дитячих садків по всій країні буде збільшуватися.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це В.Янукович заявив під час спілкування з жителями с. Нові Петрівці Київської області 20 квітня.

Відповідаючи на запитання, чи буде створено дитсадок у їхньому селі, Президент підкреслив, що Київська область не буде винятком. «Ми з Анатолієм Йосиповичем (голова Київської ОДА А.Присяжнюк) це питання розглядали і зробимо так, щоб цієї проблеми не було», - сказав В.Янукович.