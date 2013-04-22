Інтернати трансформують у центри допомоги родині

Інтернаті заклади повинні трансформуватися із закладів, які забезпечують дітям лише дах над головою, у центри допомоги сім’ї з дитиною.

Про це заявив Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко під час відвідування інтернатного закладу - дитячого будинку змішаного типу для дітей дошкільного та шкільного віку «Центр опіки» у м. Маріуполі Донецької області, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Завдання, яке ставить Президент, - зробити все можливе, щоб зберегти родину для дитини, допомогти батькам, які переживають складні життєві обставини, не втратити батьківський потенціал, не втратити право на виховання своїх дітей», - сказав Ю.Павленко. «Саме необхідність розвитку нових форм соціальної підтримки сім’ї обумовлює реформування інтернатних закладів», - сказав він.

На переконання Уповноваженого Президента, всі діти повинні виховуватися в сім’ях. «Я не бачу жодних проблем, щоб усі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, сьогодні виховувалися в різних сімейних формах виховання, які держава всебічно підтримує», - зазначив він. За даними Ю.Павленка, якщо у 2005 році зі 103 тисяч дітей-сиріт майже половина виховувалася в інтернатних закладах, то на сьогодні кількість дітей-сиріт скоротилася до 92 тисяч, з яких майже 82% виховуються у сім’ях громадян України.

«Я переконаний, дуже скоро прийде той час, коли в Україні не залишиться інтернатних закладів «радянського» типу, вони реформуються у дитячі садки, школи, позашкільні навчальні заклади, центри соціальної підтримки сім’ї з дитиною, власне в ті заклади, яких сьогодні потребує кожна громада, а діти будуть зростати у сім’ях усиновлювачів, опікунів, прийомних батьків, батьків-вихователів», - наголосив Ю.Павленко.

Говорячи про «Центр опіки», Уповноважений Президента зазначив, що форми роботи центру із влаштування дітей у сім’ї громадян України не відповідають інтересам дитини, «відстають від того, що робиться у масштабах країни, на жаль, ще й відбувається спекуляція на долях дітей».

«Центр залишився єдиним державним закладом в Україні, в якому міждержавне усиновлення переважає над національним. У минулому році відбулося 19 усиновлень іноземцями, 15 - українськими громадянами. Це при тому, що в масштабах країни 2016 дітей усиновили українські громадяни, 800 - іноземці. Це неприродна ситуація», - сказав він.

Ю.Павленко запевнив, що за результатами його відвідування закладу будуть надані рекомендації міській владі.