Що можна їсти при загостренні гастриту

Столичний гастроентеролог 48-річний Юрій Глюза каже, при хронічному гастриті не можна проходити одразу багато лікувальних процедур. Інакше хвороба загостриться за кілька днів.

"До процедур організм має спершу звикнути. В перші 3 дні треба проходити не більше однієї процедури на день, тоді їх кількість поступово збільшують. Мінеральна вода у великій кількості може подразнити слизову шлунку. Це — одна з причин загострення хронічної недуги. Тоді треба дотримуватись суворої дієти, часто — лікуватись антибіотиками".

"Якщо маєте гастрит із заниженою кислотністю, треба підвищити вироблення шлункового соку. Для цього — їсти сухарі й нежирне печиво, варені яйця. Добре пити кефір, їсти знежирений сир. Можна варене м`ясо курки, курячі супи. Але не можна грибів, бо вони навантажують шлунок. Спрагу найкраще втамовувати теплим чаєм з лимоном без цукру".

При гастриті з високою кислотністю помічне цільне молоко. Бо воно знижує вироблення шлункового соку. Корисні також груші, банани, яблука і всі види овочів. Їх найкраще тушити або варити. При обох видах гастриту не можна їсти свіжий хліб, морозиво, будь-які смажені й солоні страви.

gazeta.ua