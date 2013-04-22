Кого більше - запланованих чи незапланованих дітей
Наше несвідоме
Основні ідеї
• Вибір, в який ми залучені цілком. Він змінює наш внутрішній стан, уклад життя пари і наш погляд на світ.
• Вибір, за яким стоїть дуже багато. Наше несвідоме, наша сім`я, соціальні норми впливають на наше рішення.
• Вибір, в який вмішується прогрес. Медичні технології розширюють можливості зачаття, але і створюють помилкові надії на відкладене материнство.
Зараз або потім, саме з цим чоловіком чи жінкою, - а може бути, не ризикувати, почекати із змінами ...
З тих пір, як у нас з`явився вибір, ми серйозно розмірковуємо, перш ніж зважитися завести дитину. Але чи знаємо ми насправді, звідки в нас це бажання?
Якщо б можна було перетворити акт, що продовжує людський рід, у свідомий і навмисний вчинок, це було б однією з найбільших перемог людства, вигукував Фрейд. За півстоліття до винаходу протизаплідних пігулок він мріяв про те, щоб вагітність була вільним вибором людини.
У 40 років, після народження шістьох дітей, він вирішив припинити сексуальні відносини з дружиною, оскільки не хотів більше ставати батьком. Навряд чи він міг уявити собі всю глибину нашої розгубленості сьогодні, коли ми можемо вирішувати, чи з`явиться у нас дитина.
Мало того, що завдяки контрацепції ми вибираємо момент зачаття, досягнення науки дозволяють продовжити дітородний вік і перемогти безплідність.
Жахлива свобода
Протягом століть головна мета в житті чоловіків і жінок полягала у створенні сім`ї та народження дітей: цю ідею всіляко підтримували релігія, культура і соціум, розробляючи певні правила та обмеження, закріплюючи за жінкою роль дружини і матері.
Але все змінилося. І головна цінність людини сьогодні - життя для себе: самореалізація, самоактуалізація, самопізнання. Всі ми, в першу чергу, хочемо відбутися як особистість. Саме тому тепер вже неможливо просто «завести» дитину, для початку потрібно цього захотіти. А якщо такого бажання поки не виникло, ми можемо чекати, іноді досить довго.
Нас менше, ніж наших предків, турбує та обставина, що з дітьми можна і не встигнути, природа обмежила фертильний вік жінки, але сучасна медицина здатна подолати це обмеження.
Відкладене материнство стало нормою. Це пов`язано насамперед з тим, що змінилося сприйняття віку, від чого і свій репродуктивний вік жінка оцінює по-іншому.
Крім того, відбулися дві революції - визнання гомосексуальних відносин і збільшення кількості цивільних шлюбів. Партнери не поспішають народжувати: Вони чекають, поки їх відносини або відбудуться і перейдуть в офіційні, або закінчаться. Отже, ми дійсно можемо вибирати, але чи так ми вільні у своєму виборі, як хотіли б думати?
Між заявленим і справжнім бажанням завести дитину часом лежить прірва. Можна свідомо чогось хотіти і несвідомо цьому опиратися. Ми ніколи по-справжньому не знаємо, який внесок несвідомого в наші бажання.