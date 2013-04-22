Кого більше - запланованих чи незапланованих дітей

Основні ідеї

• Вибір, в який ми залучені цілком. Він змінює наш внутрішній стан, уклад жит­тя па­ри і наш по­гляд на світ.

• Вибір, за яким стоїть ду­же ба­га­то. На­ше несвідоме, на­ша сім`я, соціальні нор­ми впли­ва­ють на на­ше рішення.

• Вибір, в який вмішується про­грес. Медичні технології роз­ши­рю­ють можливості за­чат­тя, але і ство­рю­ють помилкові надії на відкладене ма­те­ринст­во.

За­раз або потім, са­ме з цим чоловіком чи жінкою, - а мо­же бу­ти, не ри­зи­ку­ва­ти, по­че­ка­ти із змінами ...

З тих пір, як у нас з`явив­ся вибір, ми се­рй­оз­но розмірковуємо, перш ніж зва­жи­ти­ся за­вес­ти ди­ти­ну. Але чи знаємо ми насправді, звідки в нас це ба­жан­ня?

Як­що б мож­на бу­ло пе­ретво­ри­ти акт, що продовжує людсь­кий рід, у свідомий і на­вмис­ний вчи­нок, це бу­ло б однією з найбільших пе­ре­мог людст­ва, ви­гу­ку­вав Фрейд. За півстоліття до ви­на­хо­ду протизаплідних пігулок він мріяв про те, щоб вагітність бу­ла вільним ви­бо­ром лю­ди­ни.

У 40 років, після на­род­жен­ня шістьох дітей, він вирішив при­пи­ни­ти сексуальні відносини з дру­жи­ною, оскільки не хотів більше ста­ва­ти бать­ком. На­вряд чи він міг уя­ви­ти собі всю гли­би­ну нашої розгубленості сьогодні, ко­ли ми мо­же­мо вирішувати, чи з`явить­ся у нас ди­ти­на.

Ма­ло то­го, що зав­дя­ки контрацепції ми вибираємо мо­мент за­чат­тя, до­сяг­нен­ня на­уки до­зво­ля­ють про­дов­жи­ти дітородний вік і пе­ре­мог­ти безплідність.

Жах­ли­ва сво­бо­да

Про­тя­гом століть го­лов­на ме­та в житті чоловіків і жінок по­ля­га­ла у створенні сім`ї та на­род­жен­ня дітей: цю ідею всіляко підтримували релігія, куль­ту­ра і соціум, роз­роб­ля­ю­чи певні пра­ви­ла та об­ме­жен­ня, закріплюючи за жінкою роль дру­жи­ни і матері.

Але все змінилося. І го­лов­на цінність лю­ди­ни сьогодні - жит­тя для се­бе: самореалізація, самоактуалізація, самопізнання. Всі ми, в пер­шу чер­гу, хо­че­мо відбутися як особистість. Са­ме то­му те­пер вже не­мож­ли­во прос­то «за­вес­ти» ди­ти­ну, для по­чат­ку потрібно цьо­го захотіти. А як­що та­ко­го ба­жан­ня по­ки не ви­ник­ло, ми мо­же­мо че­ка­ти, іноді до­сить дов­го.

Нас мен­ше, ніж на­ших предків, турбує та об­ста­ви­на, що з дітьми мож­на і не встиг­ну­ти, при­ро­да об­ме­жи­ла фер­тиль­ний вік жінки, але су­час­на ме­ди­ци­на здат­на по­до­ла­ти це об­ме­жен­ня.

Відкладене ма­те­ринст­во ста­ло нор­мою. Це пов`яза­но на­сам­пе­ред з тим, що змінилося сприй­нят­тя віку, від чо­го і свій ре­про­дук­тив­ний вік жінка оцінює по-іншому.

Крім то­го, відбулися дві революції - виз­нан­ня го­мо­сек­су­аль­них відносин і збільшення кількості цивільних шлюбів. Парт­не­ри не поспішають на­род­жу­ва­ти: Во­ни че­ка­ють, по­ки їх відносини або відбудуться і пе­рей­дуть в офіційні, або закінчаться. От­же, ми дійсно мо­же­мо ви­би­ра­ти, але чи так ми вільні у своєму виборі, як хотіли б ду­ма­ти?

Між за­яв­ле­ним і справжнім ба­жан­ням за­вес­ти ди­ти­ну ча­сом ле­жить прірва. Мож­на свідомо чо­гось хотіти і несвідомо цьо­му опи­ра­ти­ся. Ми ніколи по-справ­жньо­му не знаємо, який вне­сок несвідомого в наші ба­жан­ня.

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