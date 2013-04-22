Яйця: чого більше користі чи шкоди?

Яйця корисні для здоров`я, підтвердили американські вчені. В ході дослідження, проведеного в університеті Коннектикуту, США, учасники їли або три яйця в день, або яєчний замінник в еквіваленті. Через 12 тижнів у представників першої групи вчені відзначили підвищення рівня і якості молекул "хорошого" холестерину, який допомагає виводити з організму жири, не даючи їм відкладатися на стінках кровоносних судин.

Інші дослідження вказують на те, що натуральні яйця в рамках низьковуглеводної дієти сприяють зниженню рівня запалення в організмі, характерного для людей з метаболічним синдромом.

Вчені з університету Міссурі, США, дійшли висновку, що у дівчаток підлітків краще працювала сигнальна система насичення і голоду, забезпечувана гормонами шлунка, якщо з ранку вони їли сніданок з високим вмістом білка, зокрема, яйця. Таким чином, яйця є ідеальним сніданком, надовго утоляющим голод і дає енергію.

Багато людей уникають яєць, оскільки в них багато холестерину, однак наукові дослідження вказують на те, що людям без проблем зі здоров`ям можна без побоювання є цей продукт. Більш того, як виявилося нещодавно, в яйці міститься на 14% менше холестерину, ніж вважалося раніше. Також, природний холестерин, що міститься в яйцях, набагато менш небезпечний для здоров`я, ніж насичені жири, якими повні продукти швидкого приготування і сумно відомий фастфуд.