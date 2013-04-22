В Україні частково підтоплено 12 населених пунктів

Внаслідок весняного водопілля та підйому грунтових вод залишаються частково підтопленими двори та присадибні ділянки у двох населених пунктах на Волині та у 10 – на Київщині.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 21 квітня для надання допомоги населенню з відкачування води на прибудинкових територіях від ДСНС залучались 77 рятувальники та 3 одиниці насосного обладнання. За добу відкачано 13 тис. 148 куб. м води.

Загалом з 2 квітня відкачано більш як 1 млн 74 тис. 162 куб. м води.

За інформацією «Укравтодору», проїзд автошляхами державного та регіонального значення забезпечено.

Водночас у Волинській та Рівненській областях обмежено рух транспорту на декількох дорогах місцевого значення.

За інформацією гідрометцентру, 22-23 квітня на річці Дунай біля м.Вилкове зберігаються небезпечні рівні води висотою 155-160 см над нульовою позначкою поста.

Триватиме подальший розвиток водопілля на Дніпрі, Прип`яті, Десні, її притоках (Сейм, Снов), у нижній течії р. Псел з подальшим затопленням річкових заплав.

У ДСНС України у цілодобовому режимі працює робоча група Міжвідомчого оперативного штабу.