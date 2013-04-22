Безлад у домі провокує депресію

Столичний психолог 43-річна Тетяна Корнієнко вважає, що накопичення речей і безлад у домі викликає в людей думку, що решта в житті так само невпорядковане. Через це знижується імунітет і починається депресія. Хоч раз у житті на недугу страждає кожен п`ятий.

— Провели експеримент із викиданням речей. На очах власників непотріб знищували. Їм замірювали діяльність мозку. Одразу активізувалася ділянка, яка відповідає за швидкість прийняття рішень і хороший настрій. Її включає також рух.

Пояснює, як відрізнити справжню депресію від смутку. Є три симптоми хвороби.

— Людина не хоче рухатися, думки розсіюються. Відчуває таку сильну тугу, що починає думати про самогубство. Якщо настрій часто погіршується, це лише невроз. Він виникає через неприємності на роботі чи вдома, минає швидко.

У хворих на депресію з`являються фобії — страх відкритих або закритих приміщень, втрати рідних.

Депресія може викликати зубний біль. Хворі просять стоматологів вирвати їм здорові зуби. Недуга ховається за болями в суглобах і м`язах. Це називається артралгія. Після візиту до рентгенолога виявляється, що суглоби здорові.

В жінок депресія буває утричі частіше, ніж у чоловіків. Лікарі пояснюють це гормональними коливаннями в організмі. Недуга часто виникає через нестачу корисних речовин.

Депресія буває через брак міді. Варто їсти печінку ягнят, борошно грубого помелу та пекарські дріжджі. Настрій залежить від вироблення в мозку серотоніну. Його рівень підвищують багаті на вуглеводи харчі — хліб, кукурудзяні пластівці, макарони.

Риб`ячий жир і волоські горіхи містять речовину омега-3. Американці дають її пацієнтам, які через депресію роками живуть у психлікарнях. Виліковують навіть тих, яким не допомогли антидепресанти.

gazeta.ua