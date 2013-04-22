Дієта для людей з ІІ групою крові
Білок - з бобових і соєвих продуктів...
Дієта за групою крові - це спосіб харчування, який твоєму організму буде прийняти просто. Адже самою природою в людині закладена певна схильність до їжі різних видів. Що одному смачно, іншому - огидно, мало того, різні продукти на всіх діють по-різному. Цим питанням свого часу зайнялися лікар-натуропат Джеймс д`Адамо і його син Пітер, які винайшли дієту за групою крові.
У серії статей ми розповімо про всі групи крові. Про найпершу, найдавнішу, яка називається «Мисливець», ти можеш прочитати тут:
Дієта за групою крові: мисливська перша
Сьогодні ж героїнею публікації стала друга група крові, дієта якої називається «Землероб». Оскільки люди з другою групою крові легко сприймають рослинну їжу, тут багато овочів і фруктів. Принцип простий - оскільки однакові продукти по-різному діють на людей з різними групами крові, тут зібрані ті, які допоможуть схуднути і тримати себе у формі власницям саме другої групи. Харчуйся в помірній кількості цими продуктами, займайся спортом, і результат не змусить себе довго чекати!
Дієта за групою крові - друга «Землероб»
Люди з другою групою крові добре адаптуються до зміни системи травлення, мають ефективну імунну і травну систему. Особливо корисна представникам другої групи крові вегетаріанська дієта.
Основу раціону в період схуднення повинні складати:
Овочі
Фрукти
Молочні продукти
Крупи
Бобові
Риба
Кава
Зелений чай
Червоне вино
Обмежити варто такі продукти:
Молоко
Цукор
Відмовитися варто від таких продуктів:
Фрукти: апельсин, мандарин, банани, ананаси
Риба: камбала, палтус, оселедець, ікра, морепродукти
Чорний чай
Газована вода
Коли тобі вдасться схуднути, справа залишиться за малим - потрібно буде підтримати вагу на дієті за групою крові. Для цього включи в раціон такі продукти:
Рослинні олії: оливкова, лляна, рапсова
Соєві продукти
Різноманітні овочі
Ананаси
Відмовся від таких продуктів:
М`ясо
Молочні продукти
Вироби з пшениці
Перець
Морозиво
Цукор
Олії - кукурудзяна і арахісова
Дієта за групою крові - поради
У власників другої групи крові м`ясо вповільнює метаболізм, тому відмовся від нього. У помірній кількості можеш включити в раціон птицю.
Уникай гострої їжі, кислих ягід і фруктів, ферментованої і солоної їжі - вони негативно впливають на ніжну слизову травного тракту.
Молочні продукти варто вживати обмежено, а білок краще отримувати з бобових і соєвих продуктів.