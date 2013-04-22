Дієта для людей з ІІ групою крові

Дієта за групою крові - це спосіб харчування, який твоєму організму буде прийняти просто. Адже самою природою в людині закладена певна схильність до їжі різних видів. Що одному смачно, іншому - огидно, мало того, різні продукти на всіх діють по-різному. Цим питанням свого часу зайнялися лікар-натуропат Джеймс д`Адамо і його син Пітер, які винайшли дієту за групою крові.

У серії статей ми розповімо про всі групи крові. Про найпершу, найдавнішу, яка називається «Мисливець», ти можеш прочитати тут:

Дієта за групою крові: мисливська перша

Сьогодні ж героїнею публікації стала друга група крові, дієта якої називається «Землероб». Оскільки люди з другою групою крові легко сприймають рослинну їжу, тут багато овочів і фруктів. Принцип простий - оскільки однакові продукти по-різному діють на людей з різними групами крові, тут зібрані ті, які допоможуть схуднути і тримати себе у формі власницям саме другої групи. Харчуйся в помірній кількості цими продуктами, займайся спортом, і результат не змусить себе довго чекати!

Дієта за групою крові - друга «Землероб»

Люди з другою групою крові добре адаптуються до зміни системи травлення, мають ефективну імунну і травну систему. Особливо корисна представникам другої групи крові вегетаріанська дієта.

Основу раціону в період схуднення повинні складати:

Овочі

Фрукти

Молочні продукти

Крупи

Бобові

Риба

Кава

Зелений чай

Червоне вино

Обмежити варто такі продукти:

Молоко

Цукор

Відмовитися варто від таких продуктів:

Фрукти: апельсин, мандарин, банани, ананаси

Риба: камбала, палтус, оселедець, ікра, морепродукти

Чорний чай

Газована вода

Коли тобі вдасться схуднути, справа залишиться за малим - потрібно буде підтримати вагу на дієті за групою крові. Для цього включи в раціон такі продукти:

Рослинні олії: оливкова, лляна, рапсова

Соєві продукти

Різноманітні овочі

Ананаси

Відмовся від таких продуктів:

М`ясо

Молочні продукти

Вироби з пшениці

Перець

Морозиво

Цукор

Олії - кукурудзяна і арахісова

Дієта за групою крові - поради

У власників другої групи крові м`ясо вповільнює метаболізм, тому відмовся від нього. У помірній кількості можеш включити в раціон птицю.

Уникай гострої їжі, кислих ягід і фруктів, ферментованої і солоної їжі - вони негативно впливають на ніжну слизову травного тракту.

Молочні продукти варто вживати обмежено, а білок краще отримувати з бобових і соєвих продуктів.

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