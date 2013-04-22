Завтра в Україні без опадів

Завтра, 23 квітня, в Україні утримається мінлива хмарність, без опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, лише у східних, вдень і в прикарпатських областях очікується невеликий дощ.

Вітер на Правобережжі переважно південно-західний, на решті території - північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, в Україні, крім Закарпаття та узбережжя морів, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі приморозки 0-5°; вдень 11-16° тепла, у західних областях 17-22°.

У Києві та Київській області завтра без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області 1-6° тепла, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі приморозки 0-5°; вдень 11-16° тепла. У Києві вночі 3-5° тепла, вдень 14-16°.