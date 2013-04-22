В Україні проходить Європейський тиждень імунопрофілактики

Відсьогодні в Україні розпочинається щорічний Європейський тиждень імунопрофілактики, який триватиме до 28 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я України Олександр Толстанов сьогодні на прес-конференції.

Він поінформував, що впродовж Тижня імунізації в регіонах відбудуться акції, прес-конференції, круглі столи, присвячені актуальності імунізації серед населення.

За словами чиновника, основним завданням імунопрофілактики є створення популяційного імунітету населення на 95%.

«Витрати на вакцинацію у 10 разів нижчі, ніж витрати на лікування інфекційних хвороб. На сьогодні рутинна вакцинація проводиться проти 10 інфекційних захворювань. Усі вакцини, які закуповує МОЗ, зареєстровані в Україні, проходять контроль якості у лабораторії, сертифікованій ВООЗ, і надходять до регіонів централізовано. Більшість з них використовується не лише в Україні, і й у багатьох європейських країнах», - наголосив О.Толстанов.

Він підкреслив, що питання імунізації є пріоритетним для МОЗ.

«Імунізація – це безпека. У 2012 році МОЗ забезпечив потребу у вакцинах проти поліомієліту, туберкульозу, кашлюку, дифтерії та правця на 100%. Рівень охоплення вакцинації поступово зростає (у 2012 – на 20%)», - зазначив О.Толстанов.