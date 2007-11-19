Київську Центральну клінічну лікарню буде реорганізовано

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав рішення Київської міської ради від 25 жовтня ц.р. про реорганізацію Центральної міської клінічної лікарні (Жовтневої лікарні).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Згідно з підписаним текстом рішення, Центральну міську клінічну лікарню реорганізовано в Олександрівську центральну клінічну лікарню м.Києва та віднесено до сфери управління Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення КМДА. За Олександрівською клінічною лікарнею закріплюється на праві оперативного управління майно реорганізованої лікарні, крім майна, яке використовує відділення ендокринології. Ця частина майна Жовтневої лікарні буде в подальшому закріплена за Київським міським клінічним ендокринологічним центром, створеним в місті рішенням Київради від 1 жовтня ц.р. КМДА має скласти перелік майна та медичного обладнання, що передається від однієї медичної установи іншій та подати його на затвердження Київради.

Крім того, на КМДА покладено зобов’язання розробити та затвердити на сесії Київради статут Олександрівської центральної клінічної лікарні.

Коментуючи рішення мера столиці щодо реорганізації Жовтневої лікарні, заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА наголосила , що нинішня столична влада має намір відновити цей заклад до того стану, який був за часів Радянського Союзу, – на потужну медичну установу, яка є гордістю не лише Києва, а й, можливо, усієї України.

Вона також зазначила, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ ініціював розгляд питання повернення 4 га землі лікарні, які було віддано під забудову об’єктами немедичного призначення.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ провів зустріч з колективом Центральної міської клінічної лікарні, на якій пообіцяв не підписувати рішення Київради про реорганізацію медичного закладу доки досконально не вивчить це питання. Мер Києва вислухав вимоги медперсоналу зберегти статус лікарні як центральної міської та сказав, що хоче, щоб медичні послуги лікарні надавалися киянам безкоштовно. Окремо він сказав, що вивчатиме питання з приводу нового керівника лікарні. Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що збирається до ухвалення будь-якого рішення щодо лікарні обов`язково провести громадські слухання і вислухати думку киян, а також провести ще одну зустріч зі всіма лікарями Жовтневої лікарні.

Довідка УНІАН. На сесії Київради 25 жовтня при обговоренні питання реорганізації Жовтневої лікарні виступив її колишній головний лікар Валентин БІДНИЙ (наказ про звільнення Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення від 31.08.2007 р.), який наголосив на необхідності збереження територіальної та майнової цілісності лікарні та збереженні її статусу. В.БІДНИЙ поінформував, що лікарні цього року виповнюється 132 роки. Він підкреслив, що “ Центральною” лікарня називається не тому, що вона розташована в центрі міста, а через те, що в ній функціонує багато відділень, де допомога хворим надається висококваліфікованими лікарями. Причому діяльність всіх відділень у наданні допомоги пацієнтам тісно пов’язана між собою.