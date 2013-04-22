В Україні лише половина батьків підтримують вакцинацію дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Юкіе Мокуо повідомила на прес-конференції у Міністерстві охорони здоров’я, присвяченій Європейському тижню імунопрофілактики.

За її словами, у світі одна дитина з п’яти не вакцинована, в Україні одна дитина з двох вакцинована не повністю.

«З 2010 року в Україні спостерігається значне зниження охоплення щепленнями. Однією з ключових проблем є негативне ставлення батьків до вакцинації. Наші дослідження виявили, що лише половина батьків в Україні підтримують вакцинацію. Але все ж є тенденція до поліпшення - у 2008 році тих, хто підтримував вакцинацію було 28%, у 2012 – вже 46%», - зазначила Ю.Мокуо.

Експерт підкреслила, що щеплення запобігає 30% випадків смертей серед дітей до 5 років.

«Вакцини – безпечні. Вбивають дітей хвороби. Зокрема, ускладнення через поліомієліт та дифтерію - надскладні. Ми б хотіли, щоб батьки розуміли ризики. Якщо почнуться спалахи чи дифтерії, чи поліомієліту, імунізація вже не допоможе», - наголосила Ю.Мокуо.