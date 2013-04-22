СЕС України контролює ситуацію щодо пташиного грипу

Державна санітарно-епідеміологічна служба України контролює ситуацію щодо вірусу пташиного грипу H7N9.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник голови СЕС, перший заступник головного державного санітарного лікаря України Олександр Кравчук заявив сьогодні на брифінгу у Міністерстві охорони здоров’я.

За його словами, Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує лише проводити спостереження за цим новим штамом вірусу грипу.

О.Кравчук підкреслив, що поки джерело вірусу не встановлено, але достеменно відомо, що від людини до людини вірус H7N9 не передається.

«Випадків, що вірус пташиного грипу H7N9 передається від людини до людини, не описано. Шлях передачі – від птаха до людини. Птах має бути обов’язково живим, бо основний шлях передачі – респіраторний. Від видиху птиці вірус потрапляє у повітря, і людина, вдихаючи інгаляр, який виділяє птах, може заразитися. Тому такої необхідності, як вводити обмежувальні заходи стосовно людей, які повертаються з Китаю, немає», - наголосив О.Кравчук.

Водночас чиновник підкреслив, що ВООЗ рекомендувала проводити спостереження, яке поширюється згідно з міжнародними медико-санітарними правилам на багато країн, зокрема і на Україну.

«Якщо при спостереженні ми встановлюємо штам грипу А, який не можемо ідентифікувати, ми зобов’язані надіслати такі зразки до регіональної лабораторії ВООЗ», - сказав О.Кравчук.

«Ми продовжуємо спостереження. Ситуація є стандартною як для виявлення нових штамів такого грипу, який не передається від людини до людини. В Україні існує система моніторингу за циркуляцією вірусу грипу. Ми відбираємо у моніторинговому режимі сироватку крові здорових людей, ми обов’язково досліджуємо віруси у людей, які хворіють на тяжкі форми респіраторних захворювань, які потрапляють до реанімації», - поінформував перший заступник головного державного санітарного лікаря України.

Як повідомляв УНІАН, станом на 21 квітня, загальна кількість хворих на пташиний грип H7N9 в КНР досягла 101 особу. При цьому 18 з них померли, ще 9 видужали. У госпіталях на лікуванні залишаються 74 пацієнти.