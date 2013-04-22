Україні не загрожує новий штам пташиного грипу

В Україні не виявлено випадків зараження птиці новим штамом пташиного грипу А (H7N9), спалах якого недавно був зафіксований у Китаї, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров`я України.

«На сьогодні нічого загрозливого в Україні не виявлено, як і в усіх інших країнах світу, окрім Китаю. Державна санітарно-епідеміологічна служба України продовжує спостереження за циркуляцією вірусу грипу в середовищі згідно з рекомендаціями ВООЗ», - цитує прес-служба першого заступника керівника Державної санітарно-епідеміологічної служби України Олександра Кравчука.

У міністерстві уточнили, що цей вірус не передається від людини до людини, а тільки від птиці до людини, тому немає необхідності вводити додаткові обмежувальні заходи до осіб, які подорожують до Китаю і повертаються звідти.

Нагадаємо, в Китаї зафіксовано 82 випадки захворювання на грип, збудником якого є новий штам А (H7N9), 17 з яких смертельні.