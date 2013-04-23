Як схуднути на цибулевому супі

Цибулева дієта останнім часом набирає все більшої популярності у бажаючих схуднути, пишуть зарубіжні ЗМІ.

Вона прийшла до нас з Франції, а в її основі лежить популярна французька страва - цибулевий суп. За тиждень при дотриманні цієї дієти можна скинути до 7-8 кг, адже цибуля відмінно розщеплює і спалює жири. Цибулева дієта для схуднення проста, а якщо слідувати їй без відхилень, то через 1-2 дні втрата ваги складе 3-5 кг.

Цибулева дієта буде досить корисна людям, які страждають захворюваннями серцевої системи: цибуля знижує рівень холестерину в крові і зменшує розмір холестеринових бляшок. А ось тим, хто страждає гастритом і виразковими хворобами, краще утриматися від неї. Перед тим, як сісти на таку дієту, слід проконсультуватися у лікаря.

Раціон цієї дієти здебільшого складається з цибулевого супу, що доповнюють фрукти, овочі, а іноді навіть і м`ясо.

Сам рецепт супу дуже простий: 6 не надто великих цибулин, невеликий качан капусти, кілька штук зеленого болгарського перцю та селера шинкуются. Можна також додати трохи помідорів. Все це кладеться в каструлю, залити холодною водою і доводить до кипіння. Потім слід зменшити вогонь і варити до розм`якшення овочів. Дозволено додавати спеції і сіль, але ніякого майонезу та сметани.

Цибулева дієта передбачає вживання цього супу не менше 3-4 разів на день. Що важливо - варений цибуля не має запаху, тому можна сміливо скористатися цією дієтою.