10 продуктів, корисних для волосся

ТОП-10 продуктів, які живлять і зміцнюють волосся.

1. Лосось - містить білок, вітамін D, жирні кислоти Омега-3, незамінні для живлення і росту волосся.

2. Волоські горіхи - містять жирні кислоти Омега-3, біотин і вітамін Е, який допомагає захистити клітини волосся від зовнішніх пошкоджень. Біотин перешкоджає випаданню волосся.

3. Устриці - багаті цинком, нестача якого може призвести до випадіння волосся, брів і вій, а також до лущення шкіри голови.

4. Солодка картопля (батат) - джерело антиоксидантів, бета-каротину - живить шкіру голови, запобігає утворенню лупи.

5. Яйця - містять білок і 4 ключових мінерали: цинк, селен, сірку і залізо, яке допомагає постачати кисень до волосяних луковиць.

6. Шпинат - збагачений бета-каротином, фолієвою кислотою і вітаміном С - зміцнює волосяні фолікули, живить шкіру голови.

7. Сочевиця - у цих бобових багато білка, заліза, цинку і біотину.

8. Грецький йогурт - нежирний, але дуже корисний молочний продукт містить білок, вітаміни В5 і D, що відповідають за здоров`я волосяних луковиць.

9. Чорниця - основне джерело вітаміну С, який підтримує нормальний кровообіг шкіри голови і запобігає ламкості волосся.

10. Птиця - всі види птиці містять білки, цинк і залізо. Їх називають "будівельними блоками" для волосся.

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