Старшокласники з вадами слуху не мають підручників

Майже 2,5 тисячі старшокласників з вадами слуху не мають підручників. Про це повідомив начальник Головного управління захисту прав і свобод дітей Володимир Вишинський під час проведення міжвідомчої наради керівників органів прокуратури та центральних органів виконавчої влади.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, за його словами, такий факт був виявлений під час проведення прокурорських перевірок щодо стану отримання дітьми-інвалідами та дітьми з вадами розвитку дошкільного виховання та освіти на рівні, що відповідає їх здібностям і можливостям.

Крім того, В.Вишинський зазначив, що більш як 700 старшокласників інтернатів для слабозорих дітей навчаються без підручників або мають підручники тільки з одного предмета. А у спеціальних закладах для дітей з вадами мовлення, де навчається 2,8 тис. дітей, підручники мають лише першокласники.

Він зауважив, що через відсутність контролю органів освіти допускаються численні порушення при організації індивідуального навчання, яким охоплено 13,2 тис. дітей-інвалідів та дітей з вадами розвитку.

«Такий прикрий факт виявлено в Миколаївській області, де дітям-інвалідам іноземну мову викладав соціальний педагог, хімію та фізику - вчитель початкових класів, а математику і природознавство - вчитель історії. Про якість такої освіти годі й думати», - сказав В.Вишинський.

Перевіркою встановлено, що Міністерством освіти і науки України не приведено у відповідність до вимог законодавства розпорядчі документи, які визначають порядок та умови проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань дітей з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату. «Як наслідок, такі особи не можуть реалізувати своє право на проходження оцінювання», - додав він.

*** Зараз ці діти звільнені від оцінювання, приймаються до вищих навчальних закладів на пільгових умовах. Водночас є квота (25%) на зарахування пільговиків до таких закладів. У разі перебільшення квоти інваліди з високим рівнем знань позбавлені можливості вступу до вищого навчального закладу.