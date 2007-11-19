Ющенко проведе нараду щодо соціально небезпечних захворювань

Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує у найближчий час провести нараду з виконання указів глави держави, а також інших нормативних актів щодо соціально небезпечних захворювань.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я України Валерій ІВАСЮК сьогодні під час круглого столу в УНІАН на тему: “Ліки для українців: питання якості й корупції”.

“Я щойно отримав лист від Секретаріату Президента, де йдеться про те, що Президент України прийняв рішення найближчим часом провести нараду з виконання указів у сфері боротьби з соціально небезпечними захворюваннями - це СНІД, туберкульоз і інші небезпечні захворюванні”, - сказав В.ІВАСЮК.

За його словами, під час наради планується обговорити стан виконання указів Президента “щодо створення дитячого центру СНІДу, який не створений де-факто, щодо створення Референс-лабораторії, яка не створена ні де-юре, ні де-факто в повному обсязі, щодо створення Національного центру та Референс-центру з туберкульозу”.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО 14 лютого 2006 року підписав Указ «Про заходи щодо підвищення ефективності боротьби з небезпечними інфекційними хворобами» (№132/2006), згідно з яким Міністерство охорони здоров`я України повинне було до 1 липня 2006 року вирішити питання про створення Всеукраїнського центру контролю за туберкульозом.

Крім того, В.ЮЩЕНКО доручив МОЗ до 1 червня 2006 року вирішити питання, пов`язані із забезпеченням функціонування Референс-центру з молекулярної діагностики.