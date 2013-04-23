В Україні порушують права дітей-інвалідів

Дітей, здатних успішно засвоювати навчальний матеріал, безпідставно направляли до спеціальних інтернатних закладів.

Про це повідомив начальник Головного управління захисту прав і свобод дітей ГПУ Володимир Вишинський сьогодні під час проведення міжвідомчої наради керівників органів прокуратури та центральних органів виконавчої влади, на якій розглянуто стан додержання прав дітей - інвалідів та дітей з вадами розвитку, повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

«Поверхове обстеження дітей, іноді – заочно, призводить до незаконного поміщення дітей, які здатні успішно засвоювати навчання, до спеціальних інтернатних закладів», – зазначив він.

За його словами, прокурорами виявлено 60 фактів порушень при направленні дітей до інтернатних закладів, зокрема, Івано-Франківської, Хмельницької, Чернігівської областей та міста Києва.

В.Вишинський підкреслив, що, незважаючи на поширеність порушень прав дітей-інвалідів у всіх сферах, Міністерством соціальної політики України, регіональними службами у справах дітей не виконуються вимоги законів.

«Зазначеними підрозділами не забезпечено належний контроль за додержанням прав вихованців інтернатних установ. Перевірки в цих закладах безсистемні та поверхові», – зауважив начальник Головного управління Генеральної прокуратури.

Крім того він поінформував, що для виховання та навчання дітей-інвалідів та дітей з вадами розвитку в Україні діє мережа спеціалізованих інтернатних установ, де перебуває 50 тисяч вихованців.

За його словами, у деяких з таких закладів, не забезпечено стовідсоткове утримання за рахунок держави.

Як приклад В.Вишинський навів випадок, коли вихованці Конотопського будинку-інтернату Сумської області, яка є дитиною, позбавленою батьківського піклування, за п’ять років видано одне пальто. Інший одяг, яким за нормами діти мають забезпечуватись щороку, не надавався жодного разу.

«Майже половина видатків на продукти, ліки, одяг, взуття вихованців покривається за рахунок коштів Пенсійного фонду, які повинні спрямовуватися виключно на особисті потреби дітей, поліпшення їх умов проживання», - зазначив він.

Ще одним яскравим прикладом такої злочинної недбалості Володимир Вишинський назвав випадок у Смілянському будинку-інтернаті Черкаської області де 60 тис грн витрачені на засоби захисту від комах, розсаду, насіння.

Крім цього, зазначив він, у Закарпатській області з особистих рахунків 30 вихованців Свалявського обласного будинку дитини безпідставно списано 36 тис грн. «На вимогу прокуратури області права дітей поновлено», - зауважив прокурор.

За його словами, прокурорами ряду областей виявлено непоодинокі факти порушення бюджетного законодавства при використанні державних коштів, виділених на утримання інтернатних закладів.

Зокрема, прокуратурою Запорізької області розпочато кримінальне провадження стосовно службових осіб спеціалізованого будинку дитини «Сонечко». «Службовці перерахували комерційній структурі понад 150 тис грн бюджетних коштів за ремонтні роботи, які фактично не виконані», - сказав він.

Як повідомив під час наради заступник генерального прокурора України Віктор Войцишен, особливим пріоритетом держави є забезпечення дітям-інвалідам гідних, рівних з іншими громадянами умов для життя і розвитку, які на даний час виконуються не в повній мірі.

Про це, за його словами, свідчать результати прокурорських перевірок під час яких, виявлено порушення вимог Закону та неналежне виконання державної програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року, виконання якої покладено на органи влади всіх рівнів.

Всього за результатами даної перевірки щодо забезпечення захисту дітей-інвалідів, прокурорами розпочато 17 кримінальних проваджень, внесено 1,4 тис. подань. За результатами їх розгляду притягнуто до дисциплінарної відповідальності понад 1 тис осіб. Поновлено права 6,7 тис. дітей-інвалідів, на їх користь відшкодовано 2,5 млн грн.