32% українців - за школи при церквах

32% опитаних жителів України вважають, що церкви та релігійні організації мають мати право на заснування загальноосвітніх шкіл.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова, було презентовано сьогодні у Києві під час круглого столу на тему “Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин”.

Згідно з дослідженням, кількість громадян, які підтримують таку ідею, зменшилася з 39% у 2010 році до 32% у 2013 році.

Найбільше тих, хто підтримує надання зазначеного права, - серед жителів заходу (50%), найменше - серед жителів півдня (20%). У центрі та на сході України таких респондентів відповідно 28% і 32%.

Серед віруючих підтримка цього питання становить 38%, а серед невіруючих - 11%.

За даними опитування, ті, хто підтримує право церков і релігійних організацій на заснування загальноосвітніх шкіл, становлять більшість або відносну більшість лише серед вірян УГКЦ та послідовників “інших конфесій” (по 52%), а також серед вірян УПЦ Київського патріархату (46% проти 35% тих, хто надання такого права не підтримує).

При цьому 56% (проти 52% у 2010 році) респондентів поділяють думку про те, що українським Збройним силам потрібні капелани (військові священики).

Найбільшою є підтримка серед жителів заходу (73%), найменшою - серед жителів центру (42%).

Серед віруючих підтримка цього питання становить 61%, а серед невіруючих - 21%.

Опитування було проведено 28 лютого - 6 березня. У ньому взяли участь 2010 респондентів у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.