Чим корисний біг

Біг є одним з найдоступніших видів фітнесу. Це недороге заняття, що вимагає мінімум екіпіровки. Бігати можна де завгодно і коли завгодно. Заняття бігом мають безліч плюсів: вони розвивають витривалість, допомагають прискорити обмін речовин, спалюють зайві калорії (допомога в контролі ваги), сприяють розвитку м`язової маси і піднімають тонус м`язів, а також благотворно впливають на здоров`я в цілому.

Про переваги бігу і про те, як правильно і де бігати ми запитали у фітнес-тренера, аврора методики корекції фігури Body Slim і члена Національної федерації бодібілдингу та фітнесу України Діну Олійник:

«Біг - це різновид аеробного навантаження. Під час бігу зростає серцевий ритм, а це означає, що регулярні пробіжки підвищують ефективність роботи серцево-судинної системи. Так як наше серце - це найважливіший м`яз, тому при підвищенні ритму під час виконання вправ серце загартовується.

Регулярні заняття зміцнюють серце і всю серцево-судинну систему, допомагають працювати ефективніше. При кожному ударі серця прокачується більше крові, а це допомагає кровоносним судинам зберігати еластичність. Збільшений об`єм крові переносить більше кисню з легенів в інші органи. Легені також отримують навантаження, пов`язане з підвищеною частотою дихання під час бігу "- акцентує увагу тренер.

Біг має ще масу позитивних моментів, і одним з них є гарний настрій, тобто психологічний аспект. Під час бігу, як і під час будь-якого іншого фізичного навантаження піднімається рівень ендорфінів (гормони щастя) і ти стаєш радісною, веселою і по закінченню пробіжки випромінюєш це саме щастя кожною клітинкою свого тіла, відчуваєш моральне задоволення, насолоду і ейфорію.

«Якщо ти бігаєш одна, біг може стати для тебе свого роду медитацією, пізнанням себе, ти можеш очистити розум від поганих думок. Також біг розвиває такі якості характеру, як завзятість і наполегливість, а ще загартовується сила волі.

За 20-30 хвилин швидкого бігу без зупинки згоряє 259-300 ккал, але це не головне в процесі бігу для схуднення, головним моментом є те, що жири будуть згоряти ще пару годин. І чим інтенсивніше ти бігаєш, тим інтенсивніше процес згоряння жирів, ось така пряма залежність » - говорить тренер.

При масі плюсів, біг має декілька мінусів. Запам`ятай, не варто займатися бігом, якщо у тебе є проблеми з суглобами, а також проблеми з хребтом, особливо, поперекового відділу, грижі, вроджені вади серця, мітральний стеноз, недостатність кровообігу, виражені розлади серцевого ритму, тромбофлебіт нижніх кінцівок. Не можна бігати в період будь-якого гострого захворювання, включаючи простуду, і загострення хронічної хвороби.

«Якщо ти новачок і тільки вирішила зайнятися бігом, ось тобі кілька порад:

1. Навантаження збільшуй поступово.

2. Роби розтяжку в кінці кожного тренування.

3. Перед зупинкою перейди на біг підтюпцем, а потім на крок і тільки потім зупинись.

4. Пий воду маленькими порціями, щоб уникнути зневоднення.

5. Вибирай інтервальний тренінг (різна швидкість).

Пам`ятай, що для тонусу м`язів і схуднення тобі не достатньо тільки пробіжок, потрібно навантажувати себе різноманітними тренуваннями. Хоча б раз на тиждень заміни пробіжку будь-якою іншою активністю. Це допоможе опрацювати ті м`язи, які в бігу не задіяні»- рекомендує Діна Олійник.

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