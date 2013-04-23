Трави для шовковистої шкіри

За допомогою відварів трав можна освіжити шкіру, додати їй пружності і шовковистості, сяйва і ніжності. Використовувати можна як свіжі, так і заморожені відвари.

Для кожного типу шкіри підходять різні трави.

Наприклад, для жирної і проблемної шкіри підходять ромашка, обліпиха, березовий сік, календула, фіалка трибарвна, кора дуба, звіробій і кінський каштан.

Для сухої шкіри підходить кінський каштан, лопух, ромашка, базилік, женьшень, цвіт липи, чай, подорожник, хвоя і евкаліпт.

Для чутливої шкіри підійде березовий сік, календула, зелений чай, м`ята, шавлія і ромашка.

А ось для виснаженої шкіри порятунком стануть відвари шипшини.

Готувати трав`яний відвар дуже просто: необхідно купити сухі трави в аптеці, узяти їх в пропорції 1 столова ложка трав на 1 склянку кип`ятку і заварювати близько 20 хвилин (10 з них необхідно кип`ятити відвар). Також можна використовувати свіжі рослини.

Після того, як відвар завариться, необхідно його процідити і вмиватися. Залишки можна заморозити у формах для льоду і освіжати шкіру якомога частіше. Для сильнішого ефекту обов`язково потрібно комбінувати відвари.

Декілька рецептів для різних типів шкіри:

Жирна шкіра: пелюстки ромашки, волошки, календули і троянди.

Проблемна шкіра: ромашка, звіробій і календула.

Суха шкіра: цвіт липи, шавлія, м`ята, кріп, пелюстки троянди або шипшини.

Чутлива шкіра: пелюстки троянд, ромашки, жасмину і липа.

Виснажена шкіра: відвар ромашки, хвощ, шавлія і липа.

І наприкінці: заварювати відвар необхідно увечері - щоб вранці можна було вмиватися свіжим і цілющим еліксиром.

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