Незабаром почнеться будівництво нового перекриття на ЧАЕС

Будівництво нового перекриття на об`єкті «Укриття» може початися вже найближчим часом, оскільки проектні роботи на об`єкті завершено. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник директора з безпеки державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» Олександр Новиков.

«Найближчим часом приступимо до будівництва нового перекриття. Проектні роботи вже завершено», - сказав О.Новиков.

Він також повідомив, що у вересні буде демонтована вентиляційна труба на 4-му енергоблоці. «Труба буде демонтована у вересні цього року», - сказав заступник директора і зазначив, що нова вентиляційна труба вже побудована

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого на Чорнобильській АЕС сталося часткове руйнування стінних панелей і частини легкої крівлі машинного залу енергоблоку №4. Площа руйнування становила близько 600 кв. м.

Інцидент стався о 14:03 в приміщеннях, які не обслуговуються. Будівельні конструкції обрушилися на ділянці машинного залу, пошкодженій під час техногенної аварії на 4-му енергоблоці в 1986 році.

Всі роботи на об`єкті «Укриття» після обвалення крівлі 12 лютого в машинному залі четвертого блоку Чорнобильської АЕС були припинені, змін радіаційної обстановки не зафіксовано. З 13 лютого на ЧАЕС працювали дві комісії з розслідування причин часткового руйнування будівельних конструкцій машинного залу: одна – створена наказом генерального директора Чорнобильської АЕС, друга – створена згідно з розпорядженням Держатомрегулювання України, до роботи якої залучені представники Державної інспекції з ядерної безпеки на ЧАЕС.

20 лютого французька компанія «Новарка» відновила всі роботи на об`єкті «Укриття», які були припинені після обвалення крівлі в машинному залі.