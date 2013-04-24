МОЗ і ЮНЕЙДС співпрацюватимуть у сфері боротьби з ВІЛ/СНІДом

Міністр охорони здоров`я України Раїса Богатирьова запевняє, що очолюване нею відомство докладе максимальних зусиль для забезпечення ефективного державного лідерства у справі боротьби з ВІЛ/СНІДом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, на цьому міністр наголосила під час зустрічі з Директором офісу ЮНЕЙДС в Україні Яцеком Тишко.

«Сторони обговорили актуальні питання співпраці між Україною та ЮНЕЙДС, що спрямована на розбудову в Україні сучасної, результативної та надійної системи державно-приватного партнерства для надання невідкладної допомоги постраждалим від ВІЛ/СНІДу та поступового подолання цієї небезпечної епідемії», - йдеться у повідомленні.

Я.Тишко подякував Р.Богатирьовій за «самовіддану співпрацю та усебічну допомогу в реалізації ініціатив ЮНЕЙДС в Україні».

Сторони також відзначили необхідність прискорення розробки проекту Закону України "Про затвердження Загальнодержавної програми з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки".

«У контексті досягнення спільних з ЮНЕЙДС пріоритетів Раїса Богатирьова наголосила на значенні плідної роботи представницької місії ВООЗ, Глобального фонду та USAID, візит якої в Україну заплановано на 14-15 травня 2013 року», - повідомили в пре-службі.

Довідка. Об`єднана програма ООН з ВІЛ/СНІДу заснована в 1995 році у відповідності до резолюції Ради з економіки та соціальної сфери ООН і розпочала роботу в січні 1996 року. Це інноваційний проект, який використовує можливості і ресурси десяти агенцій системи ООН та спонукає їх до колективних дій проти епідемії ВІЛ/СНІДу.