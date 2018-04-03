Щоб дитина народилася здоровою, до зачаття слід підготуватися

Більшість жінок вважають, що вагітність не треба планувати, мовляв, коли Бог дасть дитину, тоді й буде. Проте, з точки зору лікаря, такий підхід абсолютно неправильний.

Готуватися до вагітності треба приблизно за півроку. Коли ви з чоловіком вирішили мати дитину, насамперед відвідайте вашого гінеколога, який порадить пройти певні обстеження. Комплексне обстеження, яке включає в себе консультацію в лікаря-генетика, дослідження гормонального стану жінки та спермограми чоловіка, а також аналізи на торч-інфекцію.

Насамперед потрібно з`ясувати, наскільки здоровий ваш організм і наскільки він готовий, щоб завагітніти і виносити дитину. Отримати відповідь на це ви зможете за допомогою обстеження гормонального стану, яке дає уявлення про функціонування яєчників та інших органів жінки. Іноді недостатність певного гормону в організмі жінки призводить до переривання вагітності і викиднів. Таких прикрих ситуацій можна уникнути, якщо завчасно зробити гормональне обстеження і дотримуватися певних застережень та рекомендацій лікаря з цього приводу. Виявити дітородну функцію чоловіка можна за допомогою спермограми.

Сьогодні спостерігається значне поширення різноманітних інфекцій, особливо молоді і в тому числі серед молодих подружніх пар. Тому обстеження на наявність торч-інфекції є надзвичайно актуальним і необхідним. Термін "торч-інфекція" включає в себе: токсоплазмоз, герпес, хламідіоз, краснуху, цитомегаловірусну інфекцію тощо. Всі вони впливають на процес запліднення, перебіг вагітності та розвиток плоду. Небезпека полягає в тому, що будь-які віруси можуть без перешкод проникати через плаценту і спричиняти тяжкі вади розвитку центральної нервової системи, кістково-м`язового апарату, аномалії розвитку нирок тощо. Нерідко віруси стають причиною викиднів. Тож завчасне обстеження на торч-інфекцію дасть вам можливість вжити відповідних заходів щодо лікування чи профілактики. Якщо активність вірусу виявилася під час вагітності, лікування в більшості випадків все одно не уникнути. І хоча прийом будь-яких ліків під час вагітності небажаний, зважте, що небезпека внутрішньоутробного ураження плоду значно вища, ніж небезпека можливих ускладнень внаслідок лікування.

Існує чимало хвороб, які передаються спадково, по материнській чи батьківській лінії. Деякі з них не дають можливості виносити вагітність взагалі (наприклад, деякі форми цукрового діабету, онкологічні чи тяжкі ендокринологічні захворювання тощо). Таким жінкам не рекомендується виношувати дитину. Інші спадкові захворювання несумісні з життям дитини. Все це можна передбачити завдяки медико-генетичному обстеженню і консультуванню.

Під час консультації подружжю пропонують заповнити анкету, де вказуються всі хвороби найближчих родичів. За цими даними лікар складає родоводи пацієнтів. Якщо ж у ваших родичів були хвороби, що передаються спадково, то генетик визначає ризик імовірності успадкування дитиною тієї чи іншої хвороби. Залежно від цього лікар вирішує, чи потрібно додатково пройти обстеження чи курс лікування у певного фахівця.

Після того, як ви пройдете всі обстеження, лікар повідомить про стан вашого здоров`я і дасть конкретні рекомендації.

Якщо ж молода пара не має проблем зі здоров`ям та інших протипоказань до вагітності, рекомендується лише пройти профілактичний курс вітамінотерапії. Підійдуть вітаміни "Вітрум", "Магне В6", фолієва кислота. Вітаміни та мінерали сприяють заплідненню і позитивно впливають на плід у перші тижні вагітності.

Олеся Донченко,

сімейний лікар