Березовий сік швидко повертає стрункість фігурі

Триває сезон заготівлі березового соку. У якій кількості його можна споживати і до якої міри він корисний, поцікавимось у столичного фітотерапевта Вікторії Заболотної.

"Самолікування часто обертається для пацієнтів ще більшою проблемою, ніж ігнорування будь-яких симптомів хвороби, - говорить Вікторія Леонідівна. – Боком може вилізти як кавунова дієта, так і неконтрольоване споживання березового соку. Більше двох літрів за день споживати не варто. Особливо обачними повинні бути ті, хто у такий спосіб планує вивести каміння з нирок. Велика кількість випитого соку може привести в рух камені, а вони у свою чергу можуть застрягти у сечовивідних шляхах і викликати нестерпний біль".

Фітотерапевт запевняє, що березовий сік корисний тільки тоді, коли він свіжий.

"Березовий квас на сухофруктах і консервований сік таких лікувальних властивостей, як свіжозібраний, не мають, - розповідає Заболотна. – Він налагоджує роботу травної системи, розчиняє і виводить з організму пісок і каміння".

Тим, хто навесні бажає повернути себе у попередню форму і скинути зайві кілограми, радить пити сік замість компоту і чаю.

"Березовий сік жінки упевнено можуть застосовувати для схуднення. Напій швидко повертає стрункість і гнучкість фігурі. У літрі соку всього 250 калорій. Лікарі поять ним пацієнтів, які борються з ожирінням. Сік корисний при інтоксикації організму. Варто споживати пацієнтам, які страждають на виразку шлунка і дванадцятипалої кишки".

Сік радить давати дітям, які часто хворіють на ангіну і простудні захворювання. Ним же корисно промивати рани, які довго гояться. Косметолог Дмитро Опейда рекомендує використовувати березовий сік для покращення стану волосся і нігтів.

"Я часто пропоную своїм клієнтам навесні використовувати березовий сік замість очисного лосьйону чи молочка для шкіри. За допомогою свіжого або замороженого у кубики березового соку можна позбутися пігментних плям на шкірі, сприяти загоєнню вугрів і гнійників".

За словами косметолога, сік із берези відмінно тонізує шкіру.

"Сік дуже корисний для краси волосся. Напій не тільки прискорює і покращує його ріст, але й зменшує ламкість, усуває лупу. Березовий сік корисно втирають в шкіру голови за годину до миття".

Цього року через затяжну зиму березовий сік йтиме до кінця квітня.

gazeta.ua