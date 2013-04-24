Акімова проведе селекторну нараду щодо проекту «Вчасна допомога»

Сьогодні о 15.00

У середу, 24 квітня, о 15:00 перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина Акімова проведе селекторну нараду щодо стану реалізації у 2013 році національного проекту «Вчасна допомога» (АПУ, вул. Банкова, 11). Про це повідомляє прес-служба Президента України. О 14:45 - брифінг для представників ЗМІ. Акредитація представників ЗМІ триває до 12:00 24 квітня за тел.: +380 (44) 255-65-27, 255-64-50.

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