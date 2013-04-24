Батькам, які виховали 5 і більше дітей, призначать пенсію

Президент України Віктор Янукович підписав Закон №170-VII «Про внесення зміни до статті 1 Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» щодо призначення пенсії батькам, які виховали п’ятеро і більше дітей».

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Закон про внесення зміни до статті 1 Закону "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" щодо призначення пенсії батькам, які виховали п`ятеро і більше дітей було ухвалено парламентською більшістю 4 квітня.

За дане рішення проголосували 236 народних депутатів, які брали участь у засіданні Верховної Ради в будівлі комітетів парламенту на вулиці Банковій.

Законом передбачено, що пенсії за особливі заслуги перед Україною встановлюються матерям, які народили п’ятьох або більше дітей та виховували їх до шестирічного віку.

Якщо в разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав виховання дітей до зазначеного віку здійснювалося батьком, право на пенсію за особливі заслуги надається батьку.

При цьому враховуються діти, всиновлені в установленому законом порядку.