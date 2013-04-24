Дієта для людей з ІІІ групою крові

Дієта за групою крові - це спосіб харчування, який твоєму організму буде прийняти просто. Адже самою природою в людині закладена певна схильність до їжі різних видів. Що одному смачно, іншому - огидно, мало того, різні продукти на всіх діють по-різному. Цим питанням свого часу зайнялися лікар-натуропат Джеймс д`Адамо і його син Пітер, які винайшли дієту за групою крові.

У серії статей ми розповідаємо про всі групи крові.

Також ми вже говорили про вегетаріанську другу дієту за групою крові.

Сьогодні ж героїнею публікації стала вже третя група крові, дієта якої називається «Мандрівник, кочівник». Оскільки люди з третьою групою крові виникли в результаті міграції рас, вони, грубо кажучи, всеїдні. Але існує й кілька небезпечних продуктів для «мандрівників». У цьому ми і спробуємо розібратися.

Принцип дієти за групою крові простий - оскільки однакові продукти по-різному діють на людей з різними групами крові, тут зібрані ті, які допоможуть схуднути і тримати себе у формі власницям саме третьої групи. Харчуйся в помірних кількостях цими продуктами, займайся спортом, і результат не змусить себе довго чекати!

Дієта за групою крові: кочова третя

Основу раціону в період схуднення мають складати:

М`ясо (крім курячого, качиного, свинини).

Риба

Знежирені молочні продукти

Яйця

Крупи (окрім гречки, пшениці, кукурудзи)

Бобові

Овочі (крім помідорів, гарбуза, оливок)

Фрукти (крім кокоса)

Зелений чай

Ананасовий і виноградний сік

Відмовитися варто від таких продуктів:

Морепродукти (молюски, краби, креветки)

Свинина

Куряче м`ясо

Качине м`ясо

Томатний сік

Газована вода

Коли тобі вдасться схуднути, справа залишиться за малим - потрібно буде підтримати вагу на дієті за групою крові. Для цього додай у раціон такі продукти:

Зелені салати і зелень

Яйця

Печінка

Телятина

Відмовся від таких продуктів:

Кукурудза

Сочевиця

Арахіс

Гречка і пшениця

Помідори

Свинина

Дієта за групою крові - поради

Займайся спортом, найкраще тобі підійдуть плавання, йога, велосипед і просто ходьба.

Забудь про продукти, які пригнічують вироблення інсуліну - це кукурудза, гречка, сезам і арахіс. Їхнє вживання знижує ефективність обмінних процесів, крім того, ти можеш відчувати втому і набирати у вазі.

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