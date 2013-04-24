Будівництво нового корпусу «Охматдиту» вже не фінансують
11:45, 24 квітня 2013Країна
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Волонтери звертаються до Януковича
Члени Опікунської ради Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» закликають Президента України Віктора Януковича забезпечити фінансування будівництва нового корпусу закладу, яке опинилося під загрозою зриву.
Про це йдеться у відкритому зверненні до Президента.
«Ми, члени Опікунської ради НДСЛ «Охматдит», представники громадських організацій і волонтери України, котрі опікуються тяжкохворими дітьми, просимо Вас негайно втрутитися та забезпечити фінансування будівництва нового корпусу в державному закладі охорони здоров’я Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит», яке зараз під загрозою зриву», - зазначається у зверненні. За словами членів Опікунської ради, чотири місяці проект взагалі не фінансується, що призвело до зупинення будівництва.
«Такі дії чиновників можуть призвести до порушення неодноразових обіцянок Президента та прем’єр-міністра своєчасно, в IV кварталі 2013 року, завершити будівництво нового корпусу та оснастити його усім необхідним медичним обладнанням для ефективного проведення складних операцій, особливо здійснення трансплантації кісткового мозку від неродинного донора», - зазначається в зверненні.
Стурбовані відсутністю фінансування члени Опікунської ради спільно з тридцятьма народними депутатами як з більшості, так і з опозиції запропонували нові джерела надходжень для завершення будівництва – підвищення акцизів на пиво.
Члени Опікунської ради також просять Кабінет міністрів України сприяти ухваленню відповідних законопроектів, одночасне прийняття яких дасть змогу розв’язати одразу кілька проблем. «По-перше, збільшення акцизного податку на пиво з 0,87 до 2,50 гривні за літр призведе до подорожчання кожної пляшки пива на 1-2 гривні і стане кроком до припинення політики дешевого алкоголю, яка підриває здоров’я українців. По-друге, бюджет щорічно отримає додаткові 4 мільярди гривень, що підуть на потреби охорони здоров’я. І по-третє, значну частину отриманих коштів буде спрямовано на завершення сучасного комплексу «Охматдиту», де українським дітям з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями будуть проводитися найскладніші операції з пересадки кісткового мозку (в тому числі і від неродинного донора)», - йдеться у зверненні.
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