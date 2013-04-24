Реформування української медицини призупинять?

У Верховній Раді зареєстровано проект закону «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про екстрену медичну допомогу» та внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері реформування системи охорони здоров’я».

Як повідомляється на сайті парламенту, автором відповідного законопроекту (№2907) є народний депутат Тарас Кутовий («УДАР»).

Документом передбачається призупинити процес реформування медичної галузі в Україні.

Зокрема, як йдеться в пояснювальній записці до законопроекту, його розроблено «з метою недопущення необґрунтованої та безсистемної ліквідації та реорганізації закладів охорони здоров’я. Забезпечення відповідального підходу до реформування системи охорони здоров’я в Україні».

За словами автора проекту закону, “на сьогодні в Україні масово скорочують кількість медичних установ. Чиновники пояснюють, що робиться це для того, щоб поліпшити якість обслуговування. Але насправді, якщо розібратися, приводом для закриття є катастрофічна нестача коштів”.

Т.Кутовий зазначив, що усвідомлює необхідність реформи медицини, однак, підкреслив він, «робити це треба виважено, а не поспіхом, як відбувається зараз».

«Лікарні масово закривають по всій Україні - Донеччина, Дніпропетровщина, Тернопільщина, Київщина... Доходить навіть до абсурду, коли закривають щойно відкриті медичні установи», - заявив Т.Кутовий, повідомили УНІАН у його прес-службі.

Народний депутат наголошує, що закриття лікарень почалося під час впровадження пілотного проекту з реформування охорони здоров`я в рамках Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров`я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві». Однак результати цього експерименту і досі не проаналізовані належним чином, немає відповідних висновків про його переваги та недоліки, підкреслив він.

Таким чином, як йдеться в законопроекті, за умови, якщо Верховна Рада проголосує за нього, то стрімке реформування медицини буде призупинено, доки ВР не погодить результати експерименту з реформування галузі у пілотних областях. На думку Т.Кутового, це дозволить зупинити необгрунтоване скорочення лікувальних установ у сільській місцевості, «принаймні, доки не буде напрацьовано дієвого і менш болісного для людей процесу поліпшення якості медичних послуг».