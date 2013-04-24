Реформування української медицини призупинять?
12:59, 24 квітня 2013Країна
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Законопроект розроблено з метою недопущення необґрунтованої та безсистемної ліквідації та реорганізації закладів охорони здоров’я та забезпечення відповідального підходу до реформування системи охорони здоров’я... Лікарні масово закривають по всій Україні. Доходить до абсурду, коли закривають щойно відкриті медичні установи...
У Верховній Раді зареєстровано проект закону «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про екстрену медичну допомогу» та внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері реформування системи охорони здоров’я».
Як повідомляється на сайті парламенту, автором відповідного законопроекту (№2907) є народний депутат Тарас Кутовий («УДАР»).
Документом передбачається призупинити процес реформування медичної галузі в Україні.
Зокрема, як йдеться в пояснювальній записці до законопроекту, його розроблено «з метою недопущення необґрунтованої та безсистемної ліквідації та реорганізації закладів охорони здоров’я. Забезпечення відповідального підходу до реформування системи охорони здоров’я в Україні».
За словами автора проекту закону, “на сьогодні в Україні масово скорочують кількість медичних установ. Чиновники пояснюють, що робиться це для того, щоб поліпшити якість обслуговування. Але насправді, якщо розібратися, приводом для закриття є катастрофічна нестача коштів”.
Т.Кутовий зазначив, що усвідомлює необхідність реформи медицини, однак, підкреслив він, «робити це треба виважено, а не поспіхом, як відбувається зараз».
«Лікарні масово закривають по всій Україні - Донеччина, Дніпропетровщина, Тернопільщина, Київщина... Доходить навіть до абсурду, коли закривають щойно відкриті медичні установи», - заявив Т.Кутовий, повідомили УНІАН у його прес-службі.
Народний депутат наголошує, що закриття лікарень почалося під час впровадження пілотного проекту з реформування охорони здоров`я в рамках Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров`я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві». Однак результати цього експерименту і досі не проаналізовані належним чином, немає відповідних висновків про його переваги та недоліки, підкреслив він.
Таким чином, як йдеться в законопроекті, за умови, якщо Верховна Рада проголосує за нього, то стрімке реформування медицини буде призупинено, доки ВР не погодить результати експерименту з реформування галузі у пілотних областях. На думку Т.Кутового, це дозволить зупинити необгрунтоване скорочення лікувальних установ у сільській місцевості, «принаймні, доки не буде напрацьовано дієвого і менш болісного для людей процесу поліпшення якості медичних послуг».
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