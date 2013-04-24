Завтра в Україні - тепла погода

Завтра, 25 квітня, на території України очікується тепла й без опадів погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с, в східній частині окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-10° тепла; вдень 17-22°, на півночі Лівобережжя та в східних областях 14-19°.

У Києві та Київській області невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області 5-10° тепла, вдень 17-22°; у Києві вночі 7-9° тепла, вдень 19-21°.