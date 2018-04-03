Гіподинамія - причина багатьох захворювань

Будь-які рухи - основа хорошого здоров`я, особливо в сучасних умовах, коли більшість професій стали сидячі чи стоячі, внаслідок чого виникла проблема нестачі рухів (гіподинамія). Гіподинамія стала причиною погіршення самопочуття і навіть окремих захворювань.

Навесні з`являються прекрасні умови для їзди на велосипеді. Для велосипедних прогулянок найліпше підійдуть сквери, парки відпочинку, пішохідні доріжки, заміські території. Не рекомендується прогулюватися на велосипеді на дорогах з пожвавленим транспортним рухом, щоб уникнути травматизму.

Велосипед - ефективний тренажер, який сприятливо діє як на окремі органи і системи, так і на весь організм.

Велоїздою можна займатися і дітям, і дорослим, як цілком здоровим, так і хворим на хронічні (не дуже тяжкі) недуги.

Велоїзда дуже корисна для серцево-судинної системи (тренує серцевий м`яз), а також для органів дихання. Вона зміцнює нервову систему, поліпшує настрій, сприяє виробленню енергії.

Корисна велоїзда людям з атеросклерозом (звуження судин) нижніх кінцівок, а також варикозним розширенням вен, адже ці патології зумовлені застоєм крові у венах. Рухи ногами під час велоїзді сприяють активації кровообігу, а отже, є чудовою профілактикою хвороби. У разі початкових проявів варикозу велосипед допоможе повернути ногам здоров`я і красу.

Велоїзда дуже корисна людям із надмірною масою тіла: згорає значна кількість жирів. До того ж під час велоїзди відбувається масаж сідниць і підтяжка м`язів стегон, що запобігає розвитку целюліту.

Треба починати велопрогулянки з 35-40 хв, щодня збільшуючи тривалість велоїзди на декілька хвилин. Тривалість підбирається індивідуально так, щоб відчувати себе комфортно. Єдиний недолік цього виду тренувань, що на велосипеді не поїздиш узимку по снігу та льоду.

Однак у продажу є кімнатні велотренажери, якими можна користуватися в холодну пору року.

Звичайно, велопрогулянка на свіжому повітрі є приємнішою й ефективніше діє на організм.

Застереження: велоїзда протипоказана у разі застудних хвороб, коли організму потрібен абсолютний спокій, а також у разі тяжких хронічних захворювань, недокрів`ї.

Влітку під час відпочинку біля річки, озера чи моря використовуйте можливість поплавати не тільки для свого задоволення, але й для поліпшення здоров`я.

Встановлено, що плавання помітно поліпшує діяльність серцево-судинної системи, органів дихання, обміну речовин. Воно ефективно виправляє недоліки статури, сколіоз (викривлення хребта). Тому є дуже корисним для дітей. Під час плавання розвивається рухливість суглобів, швидкість реакції і координація рухів, зміцнюються м`язи рук і ніг, тулуба. Дітей рекомендується навчати плавати з 4-5 років.

Навчатися плавати можна в будь-якому віці. Якщо не вмієте плавати, то обов`язково навчіться і додасте собі здоров`я. В холодну пору року можна плавати в закритих басейнах, за бажанням під керівництвом інструктора, який допоможе освоїти відомі стилі плавання: кріль, брас, плавання на спині тощо.

На перших заняттях починайте плавати повільно і кожні 5 хвилин відпочивайте. Поступово через декілька тижнів ви зможете плавати без зупинки упродовж 15-20 хвилин. Люди, які постійно відвідують басейн, вирізняються стрункою статурою і легкою ходою.

Плавання допомагає у разі безсоння та різних нервових розладів. Млявих людей плавання тонізує, збадьорює, а роздратованих заспокоює.

Особливо корисно плавати людям розумової праці, відвідуючи басейн 2-3 рази на тиждень.

Плавання в прохолодній (18-20°С) воді - один із найдієвіших засобів профілактики і лікування початкових стадій вегетосудинної дистонії, гіпертонічної хвороби й атеросклерозу, зокрема атеросклерозу судин нижніх кінцівок. Окрім того, це чудові "ліки" проти целюліту. Водне середовище по-особливому діє на тіло: легко масажує шкіру, кожен м`яз, підшкірні капіляри. Такий ніжний масаж майже не відчувається, але його ефект помітний.

Застереження:

- плавати можна тільки у разі нормального самопочуття;

- не рекомендується плавати натще або відразу після їди;

- під час плавання рухи мають бути плавними;

- людям літнього віку можна плавати тільки після консультації з лікарем.

Танці є чудовим видом рухливості. А ще танці тренують дихальну та серцево-судинну системи, розвивають пластику і граціозність рухів, поліпшують рухливість суглобів і зміцнюють м`язи. Музика і ритм діють цілюще на людину. Під час рухів ритмічно скорочується більшість м`язів, поліпшується обмін речовин, посилюється імунна система, поліпшується статура.

А ще танці чудово розслабляють нервову систему, усувають стреси, урівноважують психіку.

Цей вид фізичних рухів особливо можна порекомендувати самотнім людям літнього віку, оскільки в них з`являється партнер по танцю і нові друзі. Внаслідок цього їхнє життя набуває нових фарб, вони наповнюються радістю й оптимізмом.

Застереження: протипоказаннями до танців є:

- гострі симптоми серцево-судинних захворювань, а також недавно перенесений інфаркт міокарда;

- черепно-мозкові травми (до нормалізації самопочуття);

- варикозне розширення вен нижніх кінцівок. У разі помірних проявів хвороби на заняття слід надягати еластичні панчохи;

- часті напади астми, запальні процеси.

Аеробіка (спортивно-танцювальні рухи під музику) за своїм впливом на здоров`я близька до танців.

Нею можна займатися під музику з чітким ритмом, не виходячи з квартири. Заняття аеробікою періодично транслюють по телевізору. Їх ведуть професійні тренери. Тому початківці можуть займатися разом з ними, набираючись досвіду. Комплекси з аеробіки можна придбати і на відеокасетах.

Аеробіка допомагає розробляти суглоби, формувати склепіння стопи (що особливо корисно у разі плоскостопості), розвивати координацію рухів і силу м`язів рук, ніг, плечового пояса, зміцнювати серцево-судинну систему. Вона також допомагає дещо схуднути завдяки темпу і великій кількості рухів. Протипоказання такі само, як і для занять танцями.

Ці ігри потребують великого фізичного напруження тому, в них беруть участь здебільшого молоді й здорові люди.

Щоб грати в ці ігри, потрібно мати особливу витривалість, велику тренованість швидко бігати.

У тих, хто любить грати у футбол і баскетбол зміцнюються м`язи ніг і рук, тулуба, прискорюються реакції, поліпшується координація рухів, тренується серцево-судинна система, органи дихання, поліпшується обмін речовин, зміцнюється кісткова система, розвивається рухливість суглобів.

Волейбол потребує меншої витривалості тому грати в нього можуть люди різного віку й фізичної підготовки.

Волейбол є чудовим загальнозміцнювальним засобом, сприяє зміцненню м`язів, формуванню стрункої статури, усуває прояви сколіозу хребта, тренує всі системи організму.

Теніс - гра, яка потребує швидкої реакції, зосередженості, концентрації сил. Саме ці риси він і розвиває у гравців.

Ця гра також підвищує фізичну силу людини, тренує всі системи й органи людини, поліпшує координацію рухів, сприяє оздоровленню організму.

Початківцям слід обмежувати час гри - до 1 години. Це стосується й осіб з певними проблемами зі здоров`ям, а також солідного віку.

У бадмінтон, як і в теніс грають дві особи.

Але ця гра потребує менших фізичних затрат, тому рекомендується дітям, дорослим і навіть особам похилого віку. Бадмінтон поліпшує реакцію і координацію рухів, розвиває м`язи рук, ніг, тулуба, сприяє випрямленню хребта, тренує серцево-судинну систему й органи дихання, поліпшує настрій. Ця гра може принести користь, оздоровити організм у разі хронічних хвороб. З лікувальною метою бадмінтон рекомендують для збільшення об`єму рухів у суглобах.

Дарина Клименко