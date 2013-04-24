Президент вимагає вирішити проблеми щодо будівництва в «ОХМАТДИТі»

14:38, 24 квітня 2013
Країна
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Забезпечити безперебійне фінансування

Президент України Віктор Янукович доручив Кабінету Міністрів негайно вирішити ситуацію з фінансуванням будівництва нового корпусу державного закладу охорони здоров’я «Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ». Про це УНІАН заявив Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко.

 
«Глава держави вимагає від Уряду забезпечити безперебійне фінансування будівництва цього об’єкта», - наголосив Уповноважений Президента України з прав дитини.
 
До Президента України з відкритим листом звернулись члени Опікунської ради НДСЛ «ОХМАТДИТ» з проханням вирішити питання фінансування будівництва нового корпусу лікарні.
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