В Україні торік на підприємствах загинули 1 тис 237 людей

В Україні в 2012 році на підприємствах загинули 1 тис. 237 працівників, травмовано – 9 тис. 816.

Як повідомили УНІАН в Інформаційно-аналітичному центрі Федерації профспілок України, такі цифри були оприлюднені сьогодні на брифінгу в ФПУ на тему: «Безпека праці на виробництві, запобігання професійним захворюванням».

Крім того, кількість професійних захворювань за рік збільшилась на 4%. Щорічно реєструються 6-7 тис. професійних захворювань. Але, як підкреслювали учасники брифінгу, офіційна статистика не відображає реальну ситуацію.

Наголошувалось також, що з року в рік кількість травмованих на виробництві в Україні зменшується, але рівень виробничого травматизму і професійних захворювань у порівнянні з країнами Європи залишається високим. Аналіз показує, що зазначене зниження за останні 10 років відбувається у більшій мірі в результаті зменшення числа робочих місць, значних обсягів неврахованих, або переведених у категорію не пов’язаних з виробництвом нещасних випадків.

За даними ФПУ, у брифінгу взяли участь заступник голови Федерації профспілок Сергій Українець, перший заступник голови Держгірпромнагляду Віктор Шайтан, директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України Валерій Акопян.