Чиновники з'ясують, чому приватна клініка не допомогла помираючому

У Міністерстві охорони здоров’я обіцяють серйозні висновки щодо факту ненадання медичної допомоги людині працівниками приватної клініки у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив заступник міністра охорони здоров’я Олександр Толстанов.

За його словами, за розпорядженням міністра охорони здоров’я України, в МОЗ створено робочу групу для розслідування причин ненадання медичної допомоги людині працівниками приватного закладу охорони здоров’я на вулиці Саксаганського у Києві.

За словами заступника міністра, комісія дослідить ліцензійні умови даної приватної клініки. Він також повідомив, що сьогодні керівництво клініки має поспілкуватися з журналістами.

Водночас, О.Толстанов підкреслив, за будь-яких обставин лікар повинен надавати невідкладну медичну допомогу. При цьому він нагадав, що за ненадання допомоги існує кримінальна відповідальність.

Також він зазначив, що українське законодавство передбачає, що людина має право отримати медичну допомогу в медичному закладі, не залежно від форми власності.

“Висновки будуть серйозними”, - підсумував О.Толстанов.

Відповідаючи на запитання, чому так довго їхала “швидка” О.Толстанов зауважив, що в Києві дуже складний трафік, але цим водночас не можна прикриватись, і в МОЗ також будуть розбиратись з цим.

Водночас прес-служба МОЗ повідомляє, що «Робоча група на чолі із заступником міністра охорони здоров`я Олександром Толстановим має вивчити обставини, за яких працівниками приватного закладу охорони здоров`я було відмовлено у наданні медичної допомоги особі, яка перебувала в небезпечному для життя стані, та зробити відповідні висновки».

Прес-служба нагадує, що Законом України "Про екстрену медичну допомогу" передбачається, що кожен громадянин України та будь-яка інша особа мають право повідомити лікуючого лікаря або працівників найближчого закладу охорони здоров`я незалежно від форми власності та підпорядкування про свій невідкладний стан або про невідкладний стан іншої людини.

«Відповідно до статті 136 Кримінального кодексу України ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, при можливості надати таку допомогу або неповідомлення про такий стан особи належним установам чи особам, якщо вони спричинили смерть потерпілого, караються обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від двох до п`яти років», - зауважили в МОЗ.

Як повідомляв УНІАН, учора, 23 квітня, у Києві на вулиці Саксаганського близько 16.00 вбили чоловіка. Як написала на своїй сторінці у Facebook очевидець події Єлизавета Татаринова: "Приблизно годину тому стала свідком злочину. Прямо на тротуарі - скривавлена людина. Насилу дихає. Поряд валяються розбиті окуляри, гаманець... Рідкісні перехожі з подивом зупиняються, хтось поспішає пройти повз", - написала вона.

За словами Є.Татаринової, викликана міліція і бригада швидкої допомоги приїхали майже з півгодинним запізненням, а персонал розташованої поблизу приватної клініки погодився вжити заходів до потерпілого після тривалих вмовлянь і погроз "знеславити" на всю країну.