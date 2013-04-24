В регіонах диспетчерські «швидкої» модернізують

В регіонах України диспетчерські «швидкої допомоги» будуть модернізовані у відповідності до найвищих міжнародних стандартів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина Акімова перед початком наради про стан реалізації у 2013 році національного проекту “Вчасна допомога”.

“На сьогоднішній день проект бере на себе функцію модернізації по одній центральній диспетчерській в кожному регіоні”, - сказала І.Акімова.

За її словами, зараз реалізація цього питання перебуває на стадії узгодження. Зокрема, МОЗ має узгодити напрацьовані проекти з регіонами, де ці диспетчерські будуть встановлені. “Щоб перейти від паперового етапу роботи до конкретної імплементації на місцях”, - сказала вона.

Як повідомлялося, національний проект “Вчасна допомога” передбачає технологічну підтримку одного з ключових елементів нової системи екстреної медичної допомоги - оснащення оперативно-диспетчерських служб відповідно до найвищих міжнародних стандартів.

Техніко-економічне обгрунтування було затверджено розпорядження Кабінету міністрів 24 жовтня 2012 року. На основі цього документу Держінвестпроект України організував підготовку проектних рішень для кожного з регіонів з урахуванням існуючих інфраструктур та місцевих особливостей. На 2013 рік на реалізацію проекту передбачено 50 млн грн.