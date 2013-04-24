МОЗ контролює розслідування у Київській психлікарні №1

Міністерство охорони здоров`я України взяло на контроль перевірку інформації, викладеної у ЗМІ, про порушення прав пацієнтів у Київській міській клінічній психоневрологічній лікарні №1.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ.

Як зазначили в міністерстві, за наказом директора Департаменту охорони здоров`я Київської міської державної адміністрації Віталія Мохорєва було створено комісію у складі 11 фахівців. До її складу увійшли, зокрема, головний позаштатний спеціаліст МОЗ з психіатрії І.Пінчук, головний лікар Київської міської психоневрологічної лікарні №2 В.Демченко та інші.

Комісія має до 25 квітня перевірити факти, викладені у ЗМІ щодо порушень прав пацієнтів. Також 25 квітня фахівці комісії відзвітують про результати її роботи перед заступником міністра охорони здоров`я Олександром Тол становим, поінформували в МОЗ.

Як повідомлялося, журналістам телеканалу «1+1» вдалося зняти на відео кадри, які свідчать про жахливі умови утримання пацієнтів у психоневрологічних диспансерах.

«Зокрема, в Київській психоневрологічній лікарні №1 утримуються не лише важкохворі, але й цілком здорові люди. Проте до них ставляться гірше, ніж до тварин», - повідомляє ТСН.ua з посиланням на сюжет програми "Гроші" телеканалу «1+1», а також додає відео.

За словами однієї із співробітниць установи, «лікування абсолютно ніякого немає», «пацієнтам не дають води, їжі», «більшість з голодуючих змушена буквально красти хліб, щоб хоч якось прогодуватися».

«Тричі на день тільки одна ячна крупа. Дається чай несолодкий. Але в смертній палаті чай часто не дають, тому що уникають, щоб вони не ходили до туалету», - зазначила працівниця медзакладу.

«Водночас у медзакладі процвітає корупція. Лікарі за відносно невеликі гроші здатні здорову людину зробити психом», - йдеться у повідомленні.

Після цього столична прокуратура відкрила три кримінальні провадження за фактами порушень законодавства та конституційних прав громадян у Київській міській клінічній психоневрологічній лікарні №1.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях розпочато за фактами замаху на одержання хабара з боку медпрацівників, незаконного поміщення особи до психіатричного закладу та замаху на шахрайство, уточнили в прокуратурі.