У медзакладах Донецька залишаються 31 гірняк

У лікувальних закладах Донецька перебуває 31 потерпілий від вибуху метану на шахті ім.Засядька.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МОЗ з посиланням на дані Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Згідно з повідомленням, один гірник перебуває у тяжкому стані – він отримав опіки тіла та отруєння чадним газом; один хворий через отруєння чадним газом та гіпертонічний криз перебуває у стані середньої тяжкості.

Всі 28 гірників госпіталізовані в Інститут невідкладної та відновної хірургії ім.В.К.Гусака АМН України та обласну клінічну лікарню професійних захворювань. Хворим надається необхідна висококваліфікована медична допомога.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада о 3.11 в Донецьку на шахті ім. Засядька на горизонті 1078 м стався вибух повітряно-метанової суміші. Всього в шахті працювало 457 гірників. 357 із них піднято на поверхню.

Загиблими вважаються 70 шахтарів. Доля ще 30 гірників залишається невідомою.