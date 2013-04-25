Вакцинація проти папіломавірусу людини буде обов'язковою

Перелік обов`язкових щеплень буде доповнено вакцинацією проти папіломавірусу людини, який викликає захворювання на рак шийки матки.

Про це заявила міністр охорони здоров`я України Раїса Богатирьова під час відкритої лекції "Імунопрофілактика як спосіб зміцнення національної безпеки держави", повідомили УНІАН в прес-службі МОЗ.

За її словами, "щоденно в Україні помирає шість жінок від раку шийки матки». «Останні дослідження вчених свідчать про те, що захворювання викликає папіломавірус людини. Це стовідсотково доведені дані", - сказала міністр.

Р.Богатирьова зазначила, що ті країни, які в програмах імунопрофілактики звернули увагу на обов`язкове щеплення вакциною проти папіломавірусу людини, знизили рівень захворюваності на рак шийки матки у жінок молодого віку. Вона додала, що навіть в разі нестачі коштів на забезпечення стовідсоткової вакцинації проти папілома вірусу, необхідно все одно роз`яснювати людям, що таку вакцину можна купити, аби уникнути ризику цього онкологічного захворювання.