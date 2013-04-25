Чи можна запобігти домашньому насильству?

У Державній програмі підтримки сім’ї окремий розділ буде присвячено попередженню домашнього насильства.

Про це повідомила міністр соціальної політики Наталія Королевська під час виступу на Міжнародній конференції «Надання допомоги постраждалим від насильства» в Києві, поінформували УНІАН у прес-службі міністерства.

Вона зазначила, що 2012 року до регіональних структурних підрозділів, які реалізують державну політику з питань попередження насильства в сім`ї, надійшло понад 110 тис. звернень з приводу насильства в сім’ї.

«Із загальної кількості звернень 99,3% випадків – це насильство між дорослими членами родини, решта випадків – насильство над дитиною в сім’ї. Це означає, що головними жертвами цього явища є жінки, а отже, проблема має гендерний характер. Тому вирішуючи гендерні проблеми в державі, ми повинні в першу чергу протидіяти увагу насильству у сім’ях», – сказала міністр.

Вона наголосила, що пріоритетом для Мінсоцполітики наразі визначено доопрацювання та ухвалення Державної програми підтримки сім’ї. «У ній буде виділено в окремий розділ питання щодо попередження насильства в сім’ї та надання допомоги потерпілим. Ми також продовжимо роботу з підготовки до ратифікації Конвенції Ради Європи №210 про попередження та боротьбу із насильством щодо жінок і домашнім насильством, та ратифікації цієї Конвенції», – сказала вона.