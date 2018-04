Нестача вітаміну С у дітей знижує імунітет

За даними досліджень було виявлено, що діти у своїй більшості не отримують необхідну для їх розвитку та життєдіяльності кількість вітамінів й мінералів. Надто це стосується нестачі вітаміну С. Ситуація ускладнюється у зимово-весняний період, та у багатьох дітей такий дефіцит спостерігається протягом усього року.

За даними досліджень, недостатність аскорбінової кислоти у школярів у 2 рази зменшує здатність лейкоцитів знищувати хвороботворні мікроорганізми, у результаті чого частота гострих респіраторних захворювань збільшується на 26-40%. На противагу цьому вживання вітамінів значно зменшує кількість випадків захворювання на ГРЗ.

Недостатність вітаміну C може бути як екзогенна (внаслідок недостатності надходження аскорбінової кислоти з продуктами харчування) так і ендогенна (унаслідок порушення всмоктування та засвоєння вітаміну).

При недостатній кількості вітаміну протягом тривалого часу може розвиватись гіповітаміноз C. Досить часто у дітей розвивається відносна недостатність вітаміну C, яка зумовлена лабільністю обмінних процесів, підвищеною потребою дитячого організму в аскорбіновій кислоті. Розвитку відносної вітамінної недостатності сприяють різні стресові стани. До них належать перегрівання, підвищене фізичне навантаження, емоційні перевантаження, а також інтенсивний ріст, особливо в перші два роки життя та у віці 6-8 років, вегетоендокринна перебудова та ріст в пубертатному періоді.

Первинна недостатність, пов`язана з недостатнім надходженням аскорбінової кислоти з продуктами харчування, може розвиватися в різні вікові періоди. У дітей першого року життя вона пов`язана зі змішаним та штучним вигодовуванням, невчасним і недостатнім введенням у харчовий раціон фруктових та овочевих соків, пюре, переважаючим вживанням борошняних продуктів та кип`яченого пастеризованого молока. Щодо останнього, то така теплова обробка, а також тривале зберігання значно знижують вміст аскорбінової кислоти в молоці та молочних продуктах. Екзогенна недостатність аскорбінової кислоти в старших дітей відбувається внаслідок недостатнього дотримання правил зберігання і кулінарної обробки харчових продуктів.

Вторинна недостатність аскорбінової кислоти може виникнути в результаті гострих чи хронічних захворювань травного тракту (гастрит, гастродуоденіт, ентерит, ентероколіт, глистяні інвазії, дискінезія шлунково-кишкового тракту), гострих чи хронічних захворювань печінки (гепатит, цироз), підшлункової залози, нирок, при виникненні дитячих інфекційних захворювань (скарлатина, кір, дифтерія, кашлюк). Також вторинна недостатність вітаміну C розвивається у випадках пневмонії, системних захворювань (системний червоний вовчак, склеродермія), ревматизму, особливо при формуванні вади серця. Відносна недостатність аскорбінової кислоти розвивається внаслідок гіперфункції щитовидної залози, шокових або стресових станів (травма, гострі інфекції).

Класичний дитячий авітаміноз, відомий під назвою хвороби Меллера-Барлова (цинга, скорбут), на даний час зустрічається рідко. Частіше спостерігаються латентні форми недостатності вітаміну C, особливо зимою та навесні. C-вітамінна недостатність проявляється нездужанням, загальною слабістю, зниженням працездатності, дисфункцією кишечнику, болем у литкових м`язах, сухістю шкіри та кровоточивістю ясен, точковими крововиливами на ногах.

Хоча аскорбінова кислота є одним із найпоширеніших вітамінів у природі, вміст її у різних фруктах і овочах суттєво відрізняється. Це залежить від особливостей ґрунту, добрив, водного режиму. Крім того, вміст цього вітаміну внаслідок зберігання, консервування чи кулінарної обробки продуктів може значно знижуватись у зв`язку з високою чутливістю аскорбінової кислоти до кисню повітря, розчинністю у воді. Втрати вітаміну C збільшуються під впливом високої температури, світла, під час приготування страв у відкритому посуді.

Профілактика дефіциту аскорбінової кислоти полягає у забезпеченні організму достатньою її кількістю. Це досягається за рахунок раціонального режиму харчування. Він включає постійне вживання свіжих або консервованих фруктів та овочів, відварів чи настоїв шипшини, а в разі необхідності, - додаткове введення препаратів, що містять аскорбінову кислоту, особливо в зимово-весняну пору, під час значних емоційних та фізичних навантажень. Жінкам у період лактації необхідно до двох місяців приймати аскорбінову кислоту по 200-300 мг на добу. При штучному та змішаному вигодовуванні дітям першого року життя в кінці зими та весною необхідно призначати аскорбінову кислоту по 30-60 мг на добу протягом 1,5-2 місяців, іноді у комплексі з ретинолом, рибофлавіном, тіаміном.

Крім вітамінних препаратів для профілактики гіповітамінозу використовують плоди шипшини. Плоди шипшини мають широкий вжиток, як джерело вітаміну C, та вирізняються високим вмістом аскорбінової кислоти (не менше 0,2%). Використовують як свіжі плоди, так і сушені. Плоди шипшини містять окрім вітаміну C вітаміни K, P, цукор, органічні та чинбові (дубильні, чинбарні) речовини. Застосовують шипшину у вигляді настою, екстрактів, сиропів, цукерок, драже, пігулок.

Олеся Донченко,



сімейний лікар