Як вибілювати зуби в домашніх умовах

Як вибілити зуби і не завдати їм шкоди? Цей рецепт допомагає практично при будь-яких захворюваннях ясен, і при цьому майже вмить вибілює зуби, розчиняє камінь, і заліковує маленькі ранки в роті. Від пародонтозу, запалення ясен, від чорноти біля коріння зубів, від зубного каменя і будь-якого хворобливого стану в роті, а також від поганого запаху з рота.

Потрібно зробити просту пасту: до 0,5 ч.л. питної соди додати 10-20 крапель перекису водню (аптечного) і декілька крапель лимона. Паста готова!

Як застосовувати: ватку умочуємо в пасту і натираємо зуби і ясна зовні і зсередини цією пастою. Лимон нейтралізує соду і надає свіжість, сода очищає зуби від нальоту, а перекис дезинфікує і вибілює. Після такого чищення я відчуваю себе королевою: зуби настільки чисті, що блищать, як перли, а легкий запах лимона додає радісного настрою. Можна профілактично полоскати рот розчином перекису водню: 1-3 ч.л. перекису на 50 мл теплої води при всіх хворобливих станах в роті. Але це несмачно! Але це дуже корисно. Тоді ефект вибілювання зубів закріплюється, і вони залишаються білими, навіть якщо ви вже не чистите їх ваткою. Але для закріплення вибілюючого ефекту – робити це треба регулярно!