Репешок успішно відновлює печінку

До такого висновку прийшли австралійські лікарі після того, як в ході експерименту запропонували людям з хворою печінкою вживати відвар з репешка як доповнення до медикаментозного лікування.

За результатами проведеного дослідження репешок виявився ефективним засобом для відновлення роботи печінки, навіть при найскладніших захворюваннях, включаючи цироз, гепатит, утворення каменів і злоякісні пухлини.

Спостерігаючи за процесом відновлення, лікарі констатували факт значного поліпшення самопочуття хворих, що застосовують разом з медикаментами настої трави репешка, і радять приймати його також в профілактичних цілях.

newsland.com