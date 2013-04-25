Сьогодні почнеться місячний сезон затемнень

25 квітня о 22.57 відбудеться часткове місячне затемнення. Про це розповіла харківський астролог Олена Максимова.

"З цього дня почнеться місячний сезон затемнень, - каже астролог. - 10 травня відбудеться сонячне затемнення, 25 травня – друге місячне затемнення. Може погіршитися здоров`я. Важко буде організувати роботу і адекватно сприймати дійсність. У настроях переважатиме песимізм.

У п`ятницю, 26 квітня, людей турбуватиме депресія, з`являтимуться фобії, загострюватимуться нервові розлади. За словами Максимової, людьми керуватимуть інстинкти і агресія.

"У цей час особливо зросте злочинність, - говорить астролог. - Не провокуйте людей проявляти свої тваринні інстинкти. Люди будуть жадібними, негативно реагуватимуть на прохання. Не зазіхайте на чужу власність".

Астролог радить не нести документи до суду і не починати судові справи.

"Легко засвоюватимуться звички. Люди ставатимуть залежними від ліків та ігрових апаратів, тютюну та алкоголю. До середи, 24 квітня, завершіть усі фінансові операції. На 25-26 квітня переговори та підписання угод краще відмінити. Розвантажте кінець тижня, він буде непродуктивним. Легше буде втратити, ніж заробити. У другій половині тижня не бажано робити операції на репродуктивних органах та видільній системі. Не варто планувати збільшення у родині. Виносити вагітність буде важко".

Може підвищитись внутрішньо-черепний та очний тиск.

"Гіпертонікам варто мати під рукою ліки. Відмовтеся від відвідин солярію. Погіршиться самопочуття. Носіть з собою ліки від головного болю. Спостерігається висока метеозалежність".

Астролог радить винести з дому непотріб.

"Поділіться майном із нужденними. Жадібність може обернутися проти вас. У середу спостерігатиметься надмірна балакучість. Можете багато чого зіпсувати через власний довгий язик. Не намагайтеся зберегти і накопичити кошти. Зараз на вас чекають витрати".

Зросте ризик відчуження з коханими. Контролюйте себе.

"Можете відчути неймовірний потяг до людини, яка не відповість вам взаємністю і не відповідатиме вашим чеснотам, - запевняє Максимова. - Не провокуйте стосунки з людиною, яку вам шкода. Зберегти і розвинути їх не вдасться. Партнери дратуватимуть. Не бажано намагатися радикально змінити ситуацію в особистому житті. Досягнете лише відчуження у стосунках".

gazeta.ua